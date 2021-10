Hat gut lachen: Salzburg-Coach Matthias Jaissle. Foto: Reuters/Niesner

Salzburg/Graz – Österreichs Serienmeister und einsamer Tabellenführer Salzburg bittet im Kracher der 12. Runde der Fußball-Bundesliga am Sonntag (17.00) seinen ersten Verfolger Sturm Graz zum Tanz. Selten ging eines der beiden Teams in vergleichbaren Duellen als so klarer Favorit ins Spiel wie nun die "Bullen": Während Sturm den Europa-League-Strapazen körperlich Tribut zollen muss, ohne sich dafür zu belohnen, ist für Salzburg in der Königsklasse der historische Aufstieg zum Greifen nah.

"Es wartet der nächste Kracher auf uns", meinte Erfolgscoach Matthias Jaissle, seinem Außenverteidiger Rasmus Kristensen taugt das. "Wir haben ein extrem gutes Gefühl und viel Selbstvertrauen. Uns kann nichts besseres passieren als das nächste Topspiel. Wir sind bereit", erklärte der Däne. Salzburg ist im Kalenderjahr 2021 in Bundesliga-Heimspielen noch ungeschlagen, in den vergangenen 42 Spielen vor eigenem Publikum hat man stets zumindest einmal getroffen. "Wir hoffen, dass dieser Lauf weitergeht", sagte Jaissle. Der letzte "Nuller" zuhause passierte am 10. März 2019 – beim 0:0 gegen Sturm.

Kein Motivationsproblem

Der Umstieg von der glamourösen Königsklasse in die heimischen Niederungen sei bisher stets gut gelungen, auch diesmal gehe er davon aus. "Wir haben das zuletzt auch immer gemeistert, die Mannschaft war immer bereit und hat immer die Leistung abgerufen. Das wird auch am Sonntag der Fall sein. Die Motivationsfrage stellt sich überhaupt nicht", stellte Jaissle klar. Vorentscheidenden Charakter habe die Partie jedenfalls keine – auch angesichts der Punktetrennung nach 22 Runden: "Dieses Spiel wird auf die Meisterschaft keine Auswirkung haben."

Der einzige Punktverlust in der Bundesliga kam just bei Nachzügler Altach in der Vorwoche, das Defensivbollwerk der Hausherren war beim 1:1 nur einmal zu überwinden. Am Sonntag wartet wohl ein ganz anderes Spiel. "Es wird ein offener Schlagabtausch, sie spielen einen beeindruckenden Fußball, und der Trainer steht für eine klare Spielidee. Es wird eine richtige Challenge für uns, ein cooles Spiel", meinte Jaissle, der vor allem vor den Standards und dem Umschaltspiel der Grazer warnte.

Erstes Duell an Red Bull

Das erste Duell der beiden Teams gewann Salzburg zum Saisonauftakt in Graz mit 3:1. Bei Sturm hat das dichte Spielprogramm seit damals Spuren hinterlassen, die Variationsmöglichkeiten werden durch mehrere Ausfälle geringer. "Die Verletzungen nehmen uns die Möglichkeit, zu rotieren. Das kostet Substanz", sagte Trainer Christian Ilzer.

Am Donnerstag verletzten sich beim 0:1 gegen Real Sociedad Alexander Prass (Oberschenkel) und Jusuf Gazibegovic (Knie), weshalb der noch nicht vollständig von einer Knieblessur genesene Stefan Hierländer rund 60 Spielminuten absolvieren musste. Auch Otar Kiteishvili und Sandro Ingolitsch stehen nicht zur Verfügung. Ilzer hoffte, dass sein Team zumindest einen Moral-Schub nach Wals-Siezenheim mitnehmen kann: "Das war unser bester Auftritt in der Europa League, darauf werden wir aufbauen." (APA; 22.10.2021)

Technische Daten und mögliche Aufstellungen zur zwölften Runde der Fußball-Bundesliga am Wochenende (alle Spiele live auf Sky):

Samstag:

Wolfsberger AC – SK Austria Klagenfurt (Wolfsberg, Lavanttal-Arena, 17.00 Uhr, SR Ciochirca). Bisheriges Ergebnis: 1:1 (a)

WAC: Kofler – Jasic, Baumgartner, D. Gugganig, Dedic – Peretz, Leitgeb, Liendl, Taferner – Röcher, Baribo

Ersatz: Kuttin – Lochoshvili, Henriksson, Stratznig, Steiger, Wernitznig, Vizinger, Dieng

Es fehlt: Novak (rekonvaleszent)

Klagenfurt: Menzel – Paul, Saravanja, Wimmer, Jaritz – Fuchs, Cvetko – Timossi Andersson, Greil, Rieder – Pink

Ersatz: Moser – Hütter, Markelic, Schumacher, Roberts, Pecirep, Amanda

Es fehlen: Mahrer, Gemicibasi (beide gesperrt), Blauensteiner, Miesenböck (beide Adduktoren), Gkezos (Knöchel), Maciejewski, Moreira (nach Knöchel-OP), Hadzic

* * *

FC Admira – WSG Tirol (Maria Enzersdorf, BSFZ-Arena, 17.00 Uhr, SR Spurny). Bisheriges Ergebnis: 1:1 (a).

Admira: Leitner – Zwierschitz, Datkovic, Brugger, Lukacevic – Kerschbaum, Ebner, Babuscu, Malicsek – Mustapha, Patrick

Ersatz: Hadzikic – Schmiedl, Ostrzolek, Vorsager, Elmkies, Hausjell

Es fehlen: Ganda (Knie), Starkl (Knöchel), Bauer (Unterschenkelverletzung), Ristanic (Leiste)

Fraglich: Kronberger (nach Knöchelverletzung

WSG: Ozegovic – Koch, Behounek, Awoudja, Smith – Rogelj, Blume, Petsos, Tomic – Vrioni, Sabitzer

Ersatz: Beccari – Ranacher, Klassen, Kerber, Müller, Naschberger, Wallner

Es fehlen: Oswald (gesperrt/Knieverletzung), Bacher (Muskelbündelriss), Stumberger, Anselm (beide Kreuzbandriss)

* * *

FK Austria Wien – SV Ried (Wien, Generali Arena, 17.00 Uhr, SR Pfister). Bisheriges Saisonergebnis: 1:2 (a).

Austria: Pentz – Ivkic, Mühl, Handl, Suttner – Martel – Teigl, Braunöder, Jukic, Fischer – Djuricin

Ersatz: Kos – Schoissengeyr, El Sheiwi, Grünwald, Keles, Demaku, Ohio, Huskovic

Es fehlt: Martins (Adduktoren)

Fraglich: Huskovic (angeschlagen)

Ried: Sahin-Radlinger – Reiner, Lackner, Plavotic – Stosic, Ziegl, Offenbacher, Wießmeier – S. Nutz, Chabbi, Pomer

Ersatz: Haas – Meisl, Seiwald, Jovicic, Mikic, Satin, Bajic

Es fehlen: Gragger (nach Kreuzbandriss), Canadi (Leiste)

* * *

Sonntag:

TSV Hartberg – SK Rapid Wien (Hartberg, Profertil Arena, 14.30 Uhr, SR Gishamer). Bisherige Ergebnisse: 2:0 (a)

Hartberg: Swete – Stec, Rotter, Sonnleitner, Gollner, Klem – Kainz, Horvat, Heil – Niemann, Avdijaj

Ersatz: Sallinger – Steinwender, Erhardt, Sturm, Schmerböck, Belakovic, T. Kofler, Tadic

Rapid: Gartler – Stojkovic, Greiml, Aiwu, Ullmann – Grahovac, Ljubicic – Schick, Knasmüllner, Grüll – Kara

Ersatz: Hedl/Unger – Wimmer, Auer, Ballo, Arase, Ballo, Fountas, Kitagawa

Es fehlen: Hofmann (Nasenbeinbruch), Petrovic (Knöchelverletzung), Strebinger (Schulterprobleme), Dibon (erneute Knie-OP), Schuster (Knochenmarksödem), Sulzbacher (angeschlagen), Schobesberger, Velimirovic (beide Rapid II)

* * *

LASK – SCR Altach (Pasching, Raiffeisen Arena, 14.30 Uhr, SR Harkam). Bisheriges Saisonergebnis: 0:1 (h)

LASK: Schlager – Boller, Maresic, Luckeneder – Flecker, Holland, Michorl, Renner – Goiginger, Schmidt, Horvath

Ersatz: Gebauer – Potzmann, Grgic, Hong, Gruber, Nakamura, Balic, Monschein, Karamoko

Es fehlen: Letard (Oberschenkelverletzung), Wiesinger (wieder im Mannschaftstraining), Lawal (Reha nach Knie-OP), Filipovic (Hüfte), Raguz (Leiste)

Altach: Casali – Zwischenbrugger, Dabanli, Netzer, N'Diaye – Haudum – Bukta, Thurnwald, Tartarotti, Edokpolor – Nuhiu

Ersatz: Kobras – Strauss, Mischitz, Schreiner, Abdijanovic, Aigner, Meilinger, Nussbaumer

Es fehlen: Reiter (Schambeinentzündung), Krizman, Prokopic (muskuläre Probleme)

* * *

Red Bull Salzburg – SK Sturm Graz (Wals-Siezenheim, Red Bull Arena, 17.00 Uhr, SR Schüttengruber). Bisherige Ergebnisse: 3:1 (a)

Salzburg: Köhn – Kristensen, Onguene, Wöber, Ulmer – Sucic, Camara, Aaronson, Seiwald – Okafor, Adeyemi

Ersatz: Mantl – Okoh, Guindo, Bernardo, Kjaergaard, Bernede, Capaldo, Adamu, Simic

Es fehlen: Junuzovic (Ferse), Koita (Kreuzbandriss), Solet (Meniskusriss), Vallci (Achillessehne), Piatkowski (Knöchelbruch), Sesko (Muskelfaserriss Oberschenkel)

Sturm: Siebenhandl – Jäger, Affengruber, Wüthrich, Dante – Hierländer, Gorenc-Stankovic, Niangbo, Kuen – Yeboah, Jantscher

Ersatz: Schützenauer – Borkovic, Trummer, Mwepu, Ljubic, Sarkaria, Lang

Es fehlen: Ingolitsch (rekonvaleszent), Kiteishvili (nach Syndesmoseband-OP)

Fraglich: Gazibegovic (Knie), Prass (Oberschenkel)