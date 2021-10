Risako wird im Prozess gegen eine mutmaßliche Kindermörderin zur Laienrichterin berufen. Die Auseinandersetzung mit dem Schicksal der Angeklagten ändert ihr Weltbild. Ko Shibasaki in "Das Haus am Hang" in der Arte-Mediathek. Foto: WowWow/Telepack

20.15 KRIMIREIHE

Landkrimi: Steirerrausch (D/Ö 2021, Wolfgang Murnberger) Kommissar Bergmann (Hary Prinz) und seine neue Kollegin Anni Sulmtaler (Anna Unterberger) bekommen es zu Halloween mit einem unheimlichen Mord zu tun. Adele Neuhauser schlüpft in die Rolle des Mediums. Bis 21.50, ORF 1

20.15 COEN-BROTHERS

The Big Lebowski (USA 1998, Joel Coen) Jeff Bridges als Alt-Hippie "Dude", der es mit seinen Kumpanen John Goodman und Steve Buscemi nicht nur beim Bowling eher gemütlich anlegt – zumindest bis er mit einem Millionär verwechselt wird und in allerlei absurde Situationen gerät. Famose Komödie der Coen-Brüder. Bis 22.05, ZDF neo

20.15 STREITHÄHNE

Don Camillo und Peppone (Le petit monde de Don Camillo, F/I 1952, Julien Duvivier) Der Pfarrer und der Bürgermeister – wo sie nur können, machen sie einander das Leben schwer. Bis 22.00, BR

21.50 DOKUMENTATION

Die grüne Revolution: Bio statt Kohle und Öl? Die Bioökonomie soll die großen Probleme unserer Zeit lösen: Klimawandel, Artensterben, Pestizide, ausgelaugte Böden. Aber schafft sie das wirklich? Bis 22.45, Arte

23.00 DRAMA

Revanche (Ö 2008, Götz Spielmann) Nach einer Haftstrafe beginnt Alex (Johannes Krisch) ein Verhältnis mit der Prostituierten Tamara (Irina Potapenko). Um ihre Schulden zu tilgen, beschließt Alex, eine Bank zu überfallen. Götz Spielmann führt die Schicksale zweier Paare zusammen. Bis 0.55, 3sat

STREAMING

COMEDY

Life’s a Glitch In dieser vierteiligen Serie spielt sich der der deutsche Youtuber und Influencer Julien Bam quasi selbst. Gemeinsam mit Kollegen Joon Kim findet er sich nach einem Unfall in einer Parallelwelt wieder, in der er plötzlich nicht mehr der Superheld ist. Da will er freilich zurück in sein altes Leben. Netflix

ALIENS

Invasion Die Außerirdischen sind unter uns, und die Menschen kämpfen um ihr Überleben. Simon Kinberg und David Weil zeigen, wie unterschiedlich dieser Kampf aussehen kann, je nach Perspektive. Spektakel mit Shamier Anderson, Sam Neill. Apple TV+

MUTTERROLLE

Das Haus am Hang Das Leben einer eher biederen, unauffälligen Mutter ändert sich, als sie Laienrichterin in einem Kindsmordprozess. Vor allem wird ihre Sicht auf die Mutterschaft eine ganz andere. Sechsteilige japanische Serie über eingefahrene Regeln in einer patriarchalen Gesellschaft. Arte-Mediathek

PORTRÄT

Audrey Regisseurin Helena Coan hat sich mit den unbekannten Seiten der Oscarpreisträgerin Audrey Hepburn beschäftigt. Zu Wort kommen enge Vertraute der Schauspielerin. Intimes Porträt des Frühstück bei Tiffany-Stars. Sky (Oliver Mark, Astrid Ebenführer, 23.10.2021)