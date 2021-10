Lebt als Android bei einem Mann, den sie Papa nennt: Lena Watson als Eli in dem Noir-Science-Fiction-Film "The Trouble with Being Born", ORF 2, 23.30 Uhr. Foto: ORF/PANAMA Film

11.05 INTERVIEW

Pressestunde: Maria Katharina Moser Fragen an die Direktorin der Diakonie Österreich stellen Doris Helmberger-Fleckl (Die Furche) und Regina Pöll (ORF). Bis 12.00, ORF 2

16.15 DOKUMENTATION

Auge, Pinsel und Kinematograf – Wie das Kino entstand (F 2020, Stefan Cornic) Der 28. Dezember 1895 wird gerne als Geburtsdatum des Kinos angeführt. Einen "kinematografischen Blick" gab es jedoch schon vor der ersten öffentlichen Filmvorführung der Brüder Lumière. Bis 17.10, Arte

17.10 IN MEMORIAM

Erlebnis Bühne: Edita Gruberová ORF 3 gedenkt der 74-jährig verstorbenen Starsopranistin mit Jean-Pierre Ponnelles Verfilmung von Giuseppe Verdis Rigoletto aus dem Jahr 1982, in der sie an der Seite von Luciano Pavarotti als Gilda zu sehen ist. Danach beleuchtet die Doku Die Kunst des Belcanto um 19.15 die wichtigsten Stationen in der Karriere der Sängerin. Bis 20.15, ORF 3

20.15 WESTERN

Vera Cruz (USA 1954, Robert Aldrich) Ein Ex-Soldat (Gary Cooper) und ein Bandit (Burt Lancaster) wollen sich dem Amerikanischen Bürgerkrieg in Mexiko, wo gerade die Partisanen von Benito Juárez und die Anhänger von Kaiser Maximilian I. Krieg führen, anschließen. Gold ist auch im Spiel. Regisseur Robert Aldrich nahm wichtige Embleme des Italo-Western vorweg. Bis 21.45, Arte

22.10 DISKUSSION

Im Zentrum: Corona-Krise – viele Infektionen, zu wenige Impfungen Mit: Gaby Schwarz (ÖVP), Susanne Fürst (FPÖ), Andreas Bergthaler (Virusimmunologe), Katharina Gangl (Verhaltensökonomin), Markus Reiter (Pflegeleiter Intensivstation). Bis 23.05, ORF 2

22.55 MAGAZIN

Ein Köder für die Bestie (Cape Fear, USA 1962, J. Lee Thompson) Robert Mitchum als psychopathischer Sexualstraftäter, der nach Verbüßung einer Haftstrafe auf Rache sinnt und einen Anwalt (Gregory Peck) und seine Familie ins Visier nimmt. Düsterer, konzise inszenierter Thriller, der später von Martin Scorsese mit dem ursprünglichen Hauptdarstellerduo als Gästen neu verfilmt wurde. Bis 1.05, Tele 5

23.05 FILMFESTIVAL

Die lange Nacht der Viennale Nach einem Überblick über die aktuelle 59. Ausgabe des Wiener Filmfestivals gibt es um 23.30 Sandra Wollners Noir-Science-Fiction-Film The Trouble with Being Born zu sehen, gefolgt vom dokumentarischen Märchen Space Dogs um 0.55 und dem Animationsfilm Teheran Tabu um 2.25. Bis 4.40, ORF 2

23.45 BERGSTEIGERDRAMA

Everest (USA/GB 2015, Baltasar Komákur) 1996 kommen zwölf Bergsteiger auf dem höchsten Berg der Welt ums Leben. Die Geschichte einer Katastrophe, die sich wahrscheinlich nicht verhindern ließ, schrieb der Journalist Jon Krakauer auf. Das Buch diente dem monumentalen Schaustück mit Jake Gyllenhaal, Michael Kelly und Josh Brolin als Vorlage. Bis 1.35, ORF 1