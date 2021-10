Die Landeshauptleute trafen sich schon oft zum Corona-Gipfel mit dem Bund. Am Freitag wurde nur online konferiert. Foto: APA / Roland Schlager

Kein neuer bundesweiter Lockdown, wie es ihn im Herbst vergangenen Jahres gegeben hat, dafür Verschärfungen für Ungeimpfte: Vor dem Corona-Video-Gipfel der Bundesregierung mit den Landeshauptleuten am Freitagabend war man sich über die Palette der möglichen Konsequenzen aus dem aktuellen Infektionsgeschehen relativ eins.

3.582 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden wurden an diesem Tag registriert. Zum Vergleich: Vor einer Woche waren die neuen Fälle pro Tag noch um rund 1.000 weniger.

Österreich stolpere derzeit "ohne Not" in eine "Pandemie der Ungeimpften", formulierte es Kanzler Alexander Schallenberg (ÖVP). Die "Durchimpfungsrate zu erhöhen, um gut durch den Herbst und Winter zu kommen", gab Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) zum wiederholten Mal als oberstes Ziel aus.

In Graz wurde ein Umdenken auf die 2G-Regel in der Nachtgastro (geimpft, genesen) propagiert. In Linz ging man von nicht näher definierten "Verschärfungen für Ungeimpfte" aus. Das Burgenland sprach sich im Vorfeld klar gegen eine Impfpflicht aus.

Denn zu den bereits Gestochenen kommen nicht gerade viele hinzu. Der Impffortschritt in Österreich ist dieser Tage gering. Am Donnerstag wurden laut Dashboard des Gesundheitsministeriums 11.870 Corona-Schutzimpfungen durchgeführt. Allerdings fallen auch bereits die Boosterimpfungen darunter – der sogenannte dritte Stich. 6.021 Impfungen waren Erststiche.

Bundesweiter Stufenplan

Im Gesundheitsministerium verwies man auf Anfrage auf den bereits vereinbarten Stufenplan. Dieser liefere "eine wichtige Grundlage", ließ Mückstein in einem schriftlichen Statement wissen. Der Stufenplan orientiert sich ausschließlich an der Auslastung der Intensivstationen durch Patientinnen und Patienten mit Corona.

Österreich befindet sich noch in Stufe 1 – das bedeutet eine Auslastung von weniger als 300 Intensivbetten. Am Freitag wurden 224 Personen gezählt, die aufgrund einer Covid-Infektion intensivmedizinische Betreuung benötigen. Das sind um zehn mehr als noch am Vortag. Diese Belagszahlen, heißt es aus dem Ministerium von Wolfgang Mückstein (Grüne), seien "das wichtigste Kriterium".

Die Neuinfektionszahlen, die zuletzt stark in die Höhe geschnellt waren, sind mittlerweile hingegen eher zweitrangig. Aber, das weiß man im Gesundheitsministerium, die höhen Fallzahlen werden sich wohl in den kommenden Tagen auch auf die Spitalsauslastung niederschlagen.

Wird die Schwelle von 300 überschritten – das entspricht 15 Prozent Intensivauslastung aufgrund von Covid –, wird die Stufe 2 von insgesamt drei möglichen eingeläutet. Dann, so sieht es zumindest der Plan vor, würden einerseits die sogenannten Wohnzimmertests, also Antigentests mit Selbstabnahme, ihre Gültigkeit bei der 3G-Regel verlieren.

Wien ist diesen Schritt bereits seit längerem gegangen. Hier gelten mittlerweile sowieso nur noch PCR-Tests als Eintrittskontrolle. Eine weitere Verschärfung, die ab 300 Corona-Intensivpatientinnen und -patienten eintritt: In der Nachtgastronomie und bei ähnlichen Settings mit mehr als 500 Personen und ohne zugewiesene Sitzplätze dürften nur noch jene Personen eingelassen werden, die geimpft oder genesen sind. Das heißt: Von 3G wird auf 2G reduziert. Auch das gilt in der Hauptstadt bereits.

Länderspezifische Verschärfungen

An diesem Vorgehen will man zumindest vorerst auch festhalten. Weitere Regelungen, die darüber hinausgehen, könnten die Länder sowieso selbst per eigener Verordnung umsetzen, heißt es aus dem Ministerium.

Neben Wien hat zuletzt auch Salzburg auf dieses Pouvoir zurückgegriffen. Nachdem das Land von der Corona-Ampelkommission aufgrund der hohen Inzidenz auf Rot geschaltet wurde, wurde eine generelle FFP-Maskenpflicht im Handel verhängt. Außer in Wien gilt diese in Geschäften, die nicht zu jenen des täglichen Bedarfs gehören, ansonsten nur für Ungeimpfte.

Landeschef Wilfried Haslauer (ÖVP) wolle zudem "eher in der ersten als in der zweiten Novemberhälfte" Antigentests als Eintrittstickets abschaffen, wie es aus Salzburg heißt. Stattdessen sollen nur noch PCR-Tests anerkannt werden.

Das Salzburger Schicksal der roten Ampelschaltung ereilte am Donnerstagabend auch Oberösterreich und Niederösterreich. Die niederösterreichischen Bezirke Melk und Scheibbs dürfen ab Samstag nur noch mit gültigem 3G-Nachweis verlassen werden. Die Polizei wird an den Ausfallstraßen stichprobenartige Kontrollen durchführen. (Oona Kroisleitner, 22.10.2021)