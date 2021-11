140 verschiedene Apfelsorten sind in der Greißlerei Kruste&Krume erhältlich. Foto: Eva und Adam

Schon ein Apfel am Tag hält angeblich den Doktor fern. Was passiert, wenn 140 Sorten aufwarten, erfährt der Apfelfreund in der Greißlerei in der Wiener Heumühlgasse.

Dorthin bringen Alois Wilfling und sein Team von "Eva und Adam" nämlich ab jetzt die verschiedensten Sorten von Streuobstwiesen, die sie im Rahmen von "Eva und Adam" österreichweit aufklauben, so wie den Rheinischen Krummstiel im Bild. (Nina Wessely, RONDO, 3.11.2021)