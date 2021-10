Pro

von Ricarda Opis

Sieht man sich die Sache mit der Minibar als Kosten-Nutzen-Rechnung an, ist klar: Das geht so nicht auf. 0,33 Liter Cola für sechs Euro? Ein Sektfläschchen im hinteren Fach, das maximal Kindergröße hat, was ja an sich schon beunruhigend ist? Und dann vielleicht noch einen zweistelligen Betrag dafür bezahlen? Sicher nicht!

Nur: Es ist wirklich keine gute Idee, die schönen Dinge des Lebens in einer Kosten-Nutzen-Rechnung gegeneinander abzuwägen. Prinzipiell nicht, und vor allem nicht im Urlaub.

Kopfentscheidungen trifft man im Alltag schon genug. Urlaub heißt: Freiheit zur Unvernunft und Mut zur Dekadenz. Denn wenn man abends ins Hotelzimmer zurückkehrt, mit einem Dutzend Sightseeing-Kilometern in den Beinen, schaut das Cola um sechs Euro plötzlich sehr verlockend aus. Und ja, dann könnte man beginnen zu rechnen, aber wer will das schon? Stattdessen bedient man sich besser an der Minibar, setzt sich auf den winzigen Hotelbalkon und freut sich der Unvernunft. Prost!