Heute um 12:00 Uhr will die Grazer KPÖ-Bürgermeisterin Elke Kahr verkünden, wie es bei den Koalitionsverhandlungen weiter geht. DER STANDARD wird berichten

Elke Kahr war die Überraschungssiegerin bei den Grazer Wahlen. Foto: APA/ERWIN SCHERIAU

Graz – Zehn Tage nach ihrer letzten Pressekonferenz hat die Siegerin der Grazer Wahlen, Elke Kahr (KPÖ), wieder zu einem Pressegespräch gemeinsam mit Judith Schwentner (Grüne) und Michael Ehmann (SPÖ) geladen. Heute um 12:00 Uhr will man gemeinsam verkünden, wie es bei den Koalitionsverhandlungen weiter geht. Dass es weitergeht scheint fest zu stehen. DER STANDARD wird berichten.

Elke Kahr hatte mit der KPÖ bei der Gemeinderatswahl am 26. September überraschend den Langzeitbürgermeister Siegfried Nagl (ÖVP) gestürzt und mit deutlichem Vorsprung Platz eins erreicht (28,84 Prozent). Die ÖVP stürzte um 11,88 Prozentpunkte auf 25,91 Prozent ab. Schon in den Tagen nach der Wahl zeichnete sich eine linke Mehrheit ab, obwohl SPÖ-Klubchef Ehmann das erklärte Ziel, den Wiedereinzug in den Stadtsenat, nicht geschafft hatte.

Dennoch zeigte sich bei den Sozialdemokraten offenbar die Bereitschaft, eine linke Mehrheit im Gemeinderat mitzutragen. KPÖ, Grüne und SPÖ haben zusammen 28 Sitze im 48-köpfigen Gemeinderat. Ohne die SPÖ wären es nur 24 und damit zu wenige. Im sieben Personen umfassenden Senat haben KPÖ und Grüne zusammen vier Sitze und damit die Mehrheit. Vieles deutet somit auf die erste Grazer Bürgermeisterin, Elke Kahr, und eine grüne Vizebürgermeisterin Judith Schwentner hin. (red, 23.10.2021)