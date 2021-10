In dieser Galerie: 2 Bilder Brunner bei der flotten Talfahrt. Foto: Reuters/LISI NIESNER Gut-Behrami auf Kurs zur Bestzeit in Lauf eins. Foto: AP/Marco Trovati

Sölden – Die Skiweltcupsaison 2021/22 hat aus heimischer Sicht sehr erfreulich begonnen. Nach der schweren Schlappe beim Auftakt im vergangenen Jahr mischen die ÖSV-Läuferinnen heuer um Stockerlplätze mit. Denn nicht nur Stephanie Brunner liegt im ersten Durchgang des Riesentorlaufs als Dritte mit 0,54 Sekunden Rückstand auf die führende Schweizerin Lara Gut-Behrami ausgezeichnet im Rennen. Auch Katharina Liensberger (+0,63) als Vierte darf mit einem Platz am Podium spekulieren. Die Tirolerin und die WM-Bronzemedaillengewinnerin in Cortina d'Ampezzo reihten sich vor der Kanadierin Valerie Grenier (0,74), vor Gesamtweltcupsiegerin Petra Vlhova (Sechste/0,81) aus der Slowakei und Alice Robinson (Siebente/0,90) ein. Die Neuseeländerin hatte 2019 in Sölden gewonnen.

In einer eigenen Liga rasten Weltmeisterin Gut-Behrami und Vizeweltmeisterin Shiffrin hinunter. Die zweifache Söldensiegerin aus der Schweiz (2013 und 2016) war bei Sonnenschein und perfekten Bedingungen am Rettenbachferner in 1:02,80 Minuten zunächst nur um zwei Hundertstelsekunden schneller als die US-Amerikanerin, die bereits einmal am Rettenbachferner gewonnen hatte, nämlich 2014 ex aequo mit Anna Veith, die damals noch als Fenninger im Weltcup unterwegs war. Damals war Eva Maria-Brem Dritte. Seither gelang den ÖSV-Frauen in Sölden keine Podestplatzierung mehr.

Ziemlich flott war auch Ricarda Haaser, sie hat 1,30 Sekunden Rückstand auf die führende Schweizerin und reihte sich als Zehnte ein. Ramona Siebenhofer fasste hingegen mit 1,91 Sekunden bereits relativ viel Rückstand aus, sie belegte zunächst Platz 20. Nicht besonders lief es für Katharina Truppe, die 2,50 Sekunden zurücklag und als 29. gerade noch die Qualifikation für das Finale (13.15 Uhr) schaffte. 2020 war sie als 15. beste ÖSV-Läuferin.

Die Entscheidung verpassten Elisa Mörzinger (2,68), Katharina Huber (2,76), Franziska Gritsch (4,48) und Stephanie Resch (4,71). Ausgeschieden ist mit Marta Bassino die Vorjahressiegerin. Die Italienerin hatte vergangene Saison die kleine Kristallkugel der Disziplinwertung gewonnen. (Thomas Hirner, 23.10.2021)

Weltcup-Riesentorlauf der alpinen Ski-Frauen am Samstag in Sölden

1. Durchgang:

1. Lara Gut-Behrami (SUI) 1:02,80

2. Mikaela Shiffrin (USA) 1:02,82 +0,02

3. Stephanie Brunner (AUT) 1:03,34 +0,54

4. Katharina Liensberger (AUT) 1:03,43 +0,63

5. Valerie Grenier (CAN) 1:03,54 +0,74

6. Petra Vlhova (SVK) 1:03,61 +0,81

7. Alice Robinson (NZL) 1:03,70 +0,90

8. Meta Hrovat (SLO) 1:03,78 +0,98

9. Andreja Slokar (SLO) 1:03,96 +1,16

10. Ricarda Haaser (AUT) 1:04,10 +1,30

11. Nina O'Brien (USA) 1:04,11 +1,31

12. Sara Hector (SWE) 1:04,12 +1,32

13. Ragnhild Mowinckel (NOR) 1:04,22 +1,42

14. Maria Therese Tviberg (NOR) 1:04,26 +1,46

15. Federica Brignone (ITA) 1:04,32 +1,52

weiter:

20. Ramona Siebenhofer (AUT) 1:04,71 +1,91

29. Katharina Truppe (AUT) 1:05,30 +2,50

nicht für 2. Durchgang qualifiziert:

32. Elisa Mörzinger (AUT) 1:05,48 +2,68

33. Katharina Huber (AUT) 1:05,56 +2,76

57. Franziska Gritsch (AUT) 1:07,28 +4,48

59. Stephanie Resch (AUT) 1:07,51 +4,71

Ausgeschieden im 1. Durchgang:

Elena Curtoni (ITA), Maryna Gasienica-Daniel (POL), Marta Bassino (ITA)