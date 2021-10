In dieser Galerie: 4 Bilder Knappe Entscheidung zugunsten von Mikaela Shiffrin. Foto: EPA/PHILIPP GUELLAND Lara Gut-Behrami musste sich am Ende mit Platz zwei begnügen. Foto: AP/Marco Trovati Katharina Liensberger hat die Form der vergangenen Saison konserviert. Foto: REUTERS/Lisi Niesner Stephanie Brunner zeigte nur im ersten Lauf auf. Foto: Reuters/LISI NIESNER

Sölden – Mikaela Shiffrin ist die erste Saisonsiegerin im alpinen Ski-Weltcup 2021/22. Die US-Amerikanerin und Vizeweltmeisterin im Riesentorlauf setzte sich am Samstag in Sölden in 2:07,22 Minuten um 14 Hundertstelsekunden vor Halbzeitleaderin und Weltmeisterin Lara Gut-Behrami aus der Schweiz durch. Auf Platz drei landete Gesamtweltcupsiegerin Petra Vlhova. Die Slowakin war auch 2020 Dritte beim Auftakt.

Katharina Liensberger verpasste bei Sonnenschein und perfekten Bedingungen vor einigen tausend Zuschauern am Rettenbachferner als Vierte das Stockerl um nur neun Hundertstel. Die RTL-Bronzemedaillengewinnerin von Cortina d'Ampezzo war bereits nach dem ersten Lauf Vierte gewesen. Stephanie Brunner (+2,71) fiel nach fehlerhafter Performance im Finale von Halbzeitrang drei auf 17 zurück. Damit verpassten die ÖSV-Frauen die erste Stockerlplatzierung seit dem Sieg von Anna Veith (damals noch Fenninger) 2014. Damals hatte die Salzburgerin ex aequo mit Shiffrin gewonnen, Eva-Maria Brem war Dritte vor Kathrin Zettel geworden.

Zweitbeste Österreicherin wurde Ramona Siebenhofer (2,38). Die Salzburgerin verbesserte sich von Zwischenrang 20 auf zehn. Ricarda Haaser (2,49) fiel hingegen von zehn auf 15 zurück. Katharina Truppe (4,21) musste sich mit Rang 27 begnügen. 2020 war sie als 15. beste ÖSV-Läuferin gewesen.

Die Entscheidung verpasst hatten Elisa Mörzinger (32.), Katharina Huber (33.), Franziska Gritsch (57.) und Stephanie Resch (59.).

Bereits im ersten Lauf ausgeschieden ist mit Marta Bassino die Vorjahressiegerin. Die Italienerin hatte vergangene Saison die kleine Kristallkugel der Disziplinwertung gewonnen. Im zweiten Durchgang kam für die letztjährige zweitplatzierte Italienerin Federica Brignone das Aus.

Der neue Boss der FIS, Johan Eliasch, ließ sich den Auftakt nicht entgehen. Vor dem Rennstart wurde eine Schweigeminute für den verstorbenen Ex-FIS-Präsidenten Gian Franco Kasper abgehalten. (Thomas Hirner, 23.10.2021)

Weltcup-Riesentorlauf der alpinen Ski-Frauen am Samstag in Sölden:

Endstand:

1. Mikaela Shiffrin (USA) 2:07,22

2. Lara Gut-Behrami (SUI) +0,14

3. Petra Vlhova (SVK) +1,30

4. Katharina Liensberger (AUT) +1,39

5. Maria Therese Tviberg (NOR) +1,45

6. Meta Hrovat (SLO) +1,59

7. Valerie Grenier (CAN) +1,85

8. Tessa Worley (FRA) +2,06

9. Nina O'Brien (USA) +2,31

10. Ramona Siebenhofer (AUT) +2,38

11. Alice Robinson (NZL) +2,41

12. Sara Hector (SWE) +2,42

13. Alexandra Tilley (GBR) +2,47

14. Andreja Slokar (SLO) +2,48

15. Ricarda Haaser (AUT) +2,49

16. Sofia Goggia (ITA) +2,63

17. Stephanie Brunner (AUT) +2,71

18. Ragnhild Mowinckel (NOR) +2,74

19. Thea Louise Stjernesund (NOR) +2,78

20. AJ Hurt (USA) +3,24

21. Coralie Frasse Sombet (FRA) +3,44

22. Tina Robnik (SLO) +3,48

23. Paula Moltzan (USA) +3,56

24. Andrea Ellenberger (SUI) +3,58

25. Michelle Gisin (SUI) +3,62

26. Hanna Aronsson Elfman (SWE) +3,97

27. Katharina Truppe (AUT) +4,21

28. Marlene Schmotz (GER) +4,32

29. Mina Fürst Holtmann (NOR) +4,56

2. Durchgang:

1. Mikaela Shiffrin (USA) 1:04,40

2. Maria Therese Tviberg (NOR) +0,01

3. Lara Gut-Behrami (SUI) +0,16

4. Tessa Worley (FRA) +0,43

5. Alexandra Tilley (GBR) +0,46

6. Ramona Siebenhofer (AUT) +0,49

7. Petra Vlhova (SVK) +0,51

8. Meta Hrovat (SLO) +0,63

9. Sofia Goggia (ITA) +0,68

10. Katharina Liensberger (AUT) +0,78

11. Tina Robnik (SLO) +0,92

12. Nina O'Brien (USA) +1,02

13. Thea Louise Stjernesund (NOR) +1,03

14. Paula Moltzan (USA) +1,12

Sara Hector (SWE) +1,12

Weiter:

18. Ricarda Haaser (AUT) +1,21

25. Katharina Truppe (AUT) +1,73

28. Stephanie Brunner (AUT) +2,19

Ausgeschieden im 2. Durchgang:

Federica Brignone (ITA)

1. Durchgang:

1. Lara Gut-Behrami (SUI) 1:02,80

2. Mikaela Shiffrin (USA) +0,02

3. Stephanie Brunner (AUT) +0,54

4. Katharina Liensberger (AUT) +0,63

5. Valerie Grenier (CAN) +0,74

6. Petra Vlhova (SVK) +0,81

7. Alice Robinson (NZL) +0,90

8. Meta Hrovat (SLO) +0,98

9. Andreja Slokar (SLO) +1,16

10. Ricarda Haaser (AUT) +1,30

11. Nina O'Brien (USA) +1,31

12. Sara Hector (SWE) +1,32

13. Ragnhild Mowinckel (NOR) +1,42

14. Maria Therese Tviberg (NOR) +1,46

15. Federica Brignone (ITA) +1,52

weiter:

20. Ramona Siebenhofer (AUT) +1,91

29. Katharina Truppe (AUT) +2,50

nicht für 2. Durchgang qualifiziert:

32. Elisa Mörzinger (AUT) +2,68

33. Katharina Huber (AUT) +2,76

57. Franziska Gritsch (AUT) +4,48

59. Stephanie Resch (AUT) +4,71

Ausgeschieden im 1. Durchgang:

Elena Curtoni (ITA), Maryna Gasienica-Daniel (POL), Marta Bassino (ITA)