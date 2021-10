Raffl erkämpfte mit den Dallas Stars einen Heimsieg. Foto: AP Photo/Richard W. Rodriguez

Dallas – Michael Raffl und die Dallas Stars haben am Freitag in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL eine gelungene Saison-Heimpremiere gefeiert. Die Texaner besiegten nach zuletzt vier Auswärts-Matches in Folge die Los Angeles Kings in der Verlängerung mit 3:2 und stehen nun mit drei Saison-Siegen da. Raffl zeigte mit einer starken Vorstellung in insgesamt 6:30 Minuten Unterzahlspiel auf, in dieser Phase fiel kein Gegentor. Stars-Goalie Braden Holtby überzeugte mit 43 "saves".

NHL

Der deutsche Nationalspieler Leon Draisaitl steuerte zwei Treffer zum 5:3 der Edmonton Oilers bei den Vegas Golden Knights und damit zum fünften Sieg im fünften Saisonspiel bei. Eine solche Auftaktbilanz hatten die Oilers in den Saisonen 1985/86 und 2019/20. Ihr Startrekord liegt 39 Jahre zurück. 1983 gelangen ihnen sieben Erfolge in den ersten sieben Partien. Für die Knights war es die dritte Niederlage en suite. (APA, Reuters, 23.10.2021)

NHL-Ergebnisse von Freitag:

Dallas Stars (Raffl) – Los Angeles Kings 3:2 n.V.

Toronto Maple Leafs – San Jose Sharks 3:5

Buffalo Sabres – Boston Bruins 1:4

Vegas Golden Knights – Edmonton Oilers 3:5.