Changhsus Channelmotto "Play Hard, Study Hard" könnte zumindest auf Pornhub zweideutig aufgefasst werden. Foto: Screenshot

Wer online etwas dazu lernen möchte oder konkrete Hilfestellungen für die Schule sucht, wird häufig auf Googles Videoplattform Youtube fündig. Zwischen belangloser Unterhaltung, Dokumentationen und mitunter auch Desinformation sind dort auch zahlreiche informative Tutorials und Erklärvideos zu finden.

Content, den man auf Pornhub eher nicht vermuten würde. Wie der Name bereits nahelegt, ist das Portal des "XXX"-Riesen Mindgeek eigentlich für einschlägige Erwachseneninhalte gedacht. Doch zwischen sexuellen Interaktionen aller Art hat ein 34-jähriger Lehrer aus Taiwan sein virtuelles Zelt aufgeschlagen und veröffentlicht dort Mathematik-Videos. Und das durchaus erfolgreich.

數學老師張旭

Viele Besucher + wenig Bildungsangebot = hohes Potenzial



Gleich vorweg: Seine Clips hat der Professor, der unter dem Namen Changhsu auftritt, nicht an die üblichen Inhalte auf Pornhub angepasst. Statt nackter Haut gibt es dort nur nackte Zahlen. Er beschäftigt sich hauptsächlich mit Algebra und ist damit auch eine Informationsquelle für Schülerinnen und Schüler im Distance Learning.

Auch sein unüblicher Vorstoß folgt einer einfachen Gleichung. Auf Youtube gibt es bereits ein großes Angebot an Lernvideos für Mathematik, dementsprechend herausfordernd ist dort der Kampf um Aufmerksamkeit und Abonnenten. Seinem Konto folgen rund 21.000 Nutzer.

Jedoch seien Pornoplattformen dafür bekannt, große Besuchermassen anzuziehen. Doch Lehrinhalte existieren dort kaum. Dementsprechend müsste es dort ein großes Potenzial für neue Zuseher geben, verrät er dem Mel Magazine.

1,7 Millionen Aufrufe

Sein verifiziertes Konto, changhsumath666, ist seit etwa einem Jahr aktiv und hat bislang etwa 6000 Abonnenten. Wie oft seine Clips angesehen werden, schwankt drastisch. Manche Beiträge wurden nur wenige hundert Mal geöffnet, andere verzeichnen weit über 100.000 Views. Insgesamt liegt er bald bei 1,7 Millionen Aufrufen. Er dürfte nach aktuellem Stand der einzige dozierende Mathematiklehrer auf der Plattform sein.

Auf Pornhub finden sich Changhsus Video eingebettet zwischen Hardcore-Content und Werbung für dubiose Vermittlungsdienste. Foto: Screenshot

Changhsu besitzt einen Master in Mathematik und ist seit 15 Jahren als Lehrer tätig. Er verdient seinen Lebensunterhalt hauptsächlich mit Stunden in Nachhilfeschulen und einem bezahlten Onlinekurs. Auf Youtube ist er erst seit 2020.

Positive Resonanz

Den Kommentaren unter seinen Videos nach findet das Pornhub-Publikum an seinem kopulationsfreien Content gefalle. Häufig erhält der Dank dafür, dass seine Erklärvideos bei der Lösung einer Hausübung oder dem Bestehen einer Prüfung geholfen haben. Dennoch nimmt er an, dass ein Großteil seiner Besucher nicht unbedingt zum Lernen vorbeischaut, sondern sich einfach durch den Kuriositäts-Faktors seines Kanals in diesem Umfeld zu einem Klick verleiten lässt.

Das Sexvideo-Portal ist auch nicht die einzige unübliche Plattform, auf der er seine Lernvideos anbietet. Bezahlinhalte bietet er auch über Onlyfans an. Die Seite steht zwar prinzipiell "Creators" aller Art offen, ist aber hauptsächlich für Selbstvermarktung im Bereich Erotik und Pornografie bekannt. (gpi, 24.10.2021)