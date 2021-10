Zweitligaclub FC Liefering ist am Samstag mit einem 3:0 (0:0)-Sieg beim GAK in der Tabelle als erster Verfolger von Austria Lustenau bis auf drei Punkte an den Leader herangerückt. Die Vorarlberger hatten am Freitag daheim gegen Blau Weiß Linz 0:1 verloren. Die Oberösterreicher folgen nach zwölf Runden einen Zähler hinter Liefering auf Platz drei. Im zweiten Samstag-Match trennten sich Rapid II und Dornbirn 1:1 (0:0). Am Sonntag (10.30 Uhr) spielt Kapfenberg gegen St. Pölten.

In Graz legten Nene Dorgeles (54.) und Maurits Kjaergaard(60.) vor, Luka Reischl sorgte für den Endstand (80.). Für die zweite Rapid-Mannschaft scorte Oliver Strunz den Ausgleich (59.), Anderson hatte die Gäste per Kopf in Führung gebracht (47.). (APA, 23.10.2021)