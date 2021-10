Bagnaia liegt gut in der Kurve. Foto: AFP/ SOLARO

Francesco Bagnaia hat am Samstag beim Motorrad-GP der Emilia Romagna zum vierten Mal in Folge die Poleposition in der MotoGP-Klasse fixiert. Der italienische Ducati-Pilot hat in der WM drei Rennen vor Saisonende als Zweiter 52 Punkte Rückstand auf Fabio Quartararo. Der Franzose verpasste mit seiner Yamaha die letzte Qualifying-Phase und startet nur von der 15. Position.

Schwierige Bedingungen nach Regen führten zu Stürzen und Gelben Flaggen. Quartararo missachtete eine auf seiner schnellsten Runde, die deswegen gestrichen wurde. Bagnaias Teamkollege Jack Miller (AUS) hatte nur 0,025 Sekunden Rückstand, Luca Marini (ITA/+0,085) komplettierte als Markenkollege die erste Startreihe mit Bikes des Herstellers aus Bologna.

Rossi ganz hinten

Der Portugiese Miguel Oliveira erreichte als bester KTM-Pilot den fünften Platz (+0,394). Seine Markenkollegen aus dem Tech-3-Team, Iker Lecuona (ESP/+0,848) und Danilo Petrucci (ITA/+1,095), belegten die Ränge acht und neun.

Italiens Superstar Valentino Rossi muss das letzte Heimrennen seiner Karriere aus der letzten Startreihe in Angriff nehmen. (APA, 23.10.2021)