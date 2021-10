Max Verstappen mit der Ansage. Foto: REUTERS/ BLAKE

WM-Leader Max Verstappen hat die Pole Position für den Formel-1-Grand-Prix der USA in Austin erobert. Der Niederländer distanzierte am Samstag seinen Kontrahenten Lewis Hamilton im Mercedes um 0,209 Sek. Der fünffache Austin-Sieger Hamilton startet am Sonntag (21.00 Uhr/ORF 1, Sky) im "Sandwich" zwischen Verstappen und Sergio Perez im zweiten Red Bull (+0,224). Der Mexikaner Perez war unweit seiner Heimat zwischenzeitlich auf Kurs zu seiner ersten Pole Position gelegen.

Am Ende aber holte Verstappen seine bereits neunte Pole Position in dieser Saison. Vierter wurde Mercedes-Mann Valtteri Bottas, der nach einem Motorwechsel allerdings um fünf Startplätze strafversetzt wird. So rückt Charles Leclerc in die zweite Startreihe vor. Sein Ferrari-Stallrivale Carlos Sainz folgt auf Platz fünf noch vor den beiden McLaren von Daniel Ricciardo und Lando Norris.

Neben Bottas tauschten George Russell (Williams), Sebastian Vettel (Aston Martin) und Fernando Alonso (Alpine) ihre Antriebe komplett, das Trio muss ans Ende der Startaufstellung. In der WM wechselte die Führung in den jüngsten sechs Rennen nicht weniger als vier Mal. Vor dem 17. Saisonlauf führt Verstappen sechs Punkte vor Hamilton. (APA, 24.10.2021)

Ergebnisse des Qualifyings für den Formel-1-Grand-Prix der USA in Austin am Samstag:

1. Max Verstappen (NED) Red Bull 1:32,910 Min.

2. Lewis Hamilton (GBR) Mercedes +0,209 Sek.

3. Sergio Perez (MEX) Red Bull +0,224

4. Valtteri Bottas* (FIN) Mercedes +0,565

5. Charles Leclerc (MON) Ferrari +0,696

6. Carlos Sainz (ESP) Ferrari +0,882

7. Daniel Ricciardo (AUS) McLaren +0,898

8. Lando Norris (GBR) McLaren +0,977

9. Pierre Gasly (FRA) AlphaTauri +1,208

10. Yuki Tsunoda (JPN) AlphaTauri +2,008

11. (in Q2 ausgeschieden) Esteban Ocon (FRA) Alpine 1:35,377

12. Sebastian Vettel** (GER) Aston Martin 1:35,500

13. Antonio Giovinazzi (ITA) Alfa Romeo 1:35,794

14. Fernando Alonso** (ESP) Alpine 1:44,549

15. George Russell** (GBR) Williams keine Zeit

16. (in Q1 ausgeschieden) Lance Stroll (CAN) Aston Martin 1:35,983

17. Nicolas Latifi (CAN) Williams 1:36,241

18. Kimi Räikkönen (FIN) Alfa Romeo 1:36,311

19. Mick Schumacher (GER) Haas 1:36,499

20. Nikita Masepin (RUS) Haas 1:36,796

* Um fünf Startplätze zurückversetzt (Motorwechsel)

** Ans Ende des Startfeldes zurückversetzt (Antriebswechsel)

Rennen am Sonntag (21.00 Uhr MESZ/live ORF und Sky)