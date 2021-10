Elias Lindholm bejubelt seinen Siegtreffer. Foto: AP Photo/Nick Wass

Washington – Der Schwede Elias Lindholm hat die Calgary Flames mit drei Toren zum 4:3 nach Verlängerung bei den Washington Capitals geführt. Der 26-Jährige erzielte zwei Treffer im ersten Drittel und den entscheidenden in der Overtime. Washingtons Topstar Alex Owetschkin musste sich mit einem begnügen. Der Russe traf zum 3:3 und hält bei fünf Saisontreffern. Mit insgesamt 735 Toren fehlen ihm in der All-Time-Bestenliste der NHL noch sechs auf die Nummer 4, Brett Hull.

Die Lindholm-Show. NHL

Den vierten Sieg im vierten Spiel feierte Minnesota Wild. Das Team des vor Saisonbeginn in die AHL geschickten Marco Rossi bezwang die Anaheim Ducks daheim auch mit 4:3 nach Verlängerung. (APA, 24.10.2021)

Ergebnisse National Hockey League (NHL) vom Samstag:

Columbus Blue Jackets – Carolina Hurricanes 1:5

Minnesota Wild – Anaheim Ducks 4:3 n.V.

Winnipeg Jets – Nashville Predators 6:4

Montreal Canadiens – Detroit Red Wings 6:1

New Jersey Devils – Buffalo Sabres 2:1 n.V.

Ottawa Senators – New York Rangers 2:3

Washington Capitals – Calgary Flames 3:4 n.V.

Tampa Bay Lightning – Colorado Avalanche 3:4 n.P.

Philadelphia Flyers – Florida Panthers 2:4

Pittsburgh Penguins – Toronto Maple Leafs 7:1

St. Louis Blues – Los Angeles Kings 7:3

Arizona Coyotes – New York Islanders 0:3

Seattle Kraken – Vancouver Canucks 2:4.