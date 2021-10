Die 23-Jährige blieb in 1:02:52 Stunden mehr als eine Minute unter der bisherigen Bestmarke

Gidey übernahm den Halbmarathon-Weltrekord. Foto: EPA/Miguel Angel Polo

Valencia – Die Äthiopierin Letesenbet Gidey hat in Valencia einen famosen Weltrekord im Halbmarathon aufgestellt. Die 23-Jährige blieb am Sonntag bei ihrem Sieg in 1:02:52 Stunden mehr als eine Minute unter der bisherigen Bestmarke von Ruth Chepngetich aus Kenia. Gidey hält auch die Weltrekorde über 5.000 m und 10.000 m auf der Bahn. (APA, sda, 24.10.2021)