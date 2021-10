Nach zuletzt drei Siegen in Folge verliert der Bundesliga-Absteiger 0:2 in Kapfenberg. Pichorner und Shabanhaxhaj erzielen die Tore

Davies (St. Pölten) führt den Ball. Foto: APA/ERWIN SCHERIAU

Kapfenberg – Der Kapfenberger SV hat nach drei klaren Niederlagen mit 1:12 Toren in der 2. Fußball-Liga auf die Erfolgsstraße zurückgefunden. Die Steirer setzten sich in der Sonntagsmatinee gegen Bundesliga-Absteiger SKN St. Pölten mit 2:0 (1:0) durch. Die schlecht in die Saison gestarteten Niederösterreicher hatten zuletzt dreimal in Serie gewonnen (13:2 Tore) und mussten nun schon die siebente Niederlage hinnehmen.

Christoph Pichorner (14.) und Sturm-Leihgabe Dardan Shabanhaxhaj (64.) fixierten den vierten Saisonerfolg für den KSV, der als Zwölfter einen Punkt hinter St. Pölten (11.) liegt. (APA, 24.10.2021)