Wie Politik und Gesellschaft sehenden Auges auf eine Katastrophe zurasen, zeigt die Doku "Im Maschinenraum der Klimapolitik", 20.15 Uhr Arte. Foto: Arte/Halfpoint

19.40 REPORTAGE

Re: Wenn Pflege krank macht – Ein Berufsstand vor dem Burnout Wozu der jahrelange Pflegenotstand in Krankenhäusern führen kann, konnte man während der Pandemie beobachten. Krankenpflegerinnen und -pfleger arbeiteten in Zwölf-Stunden-Schichten bis zur völligen Erschöpfung. Bis 20.15, Arte

19.47 TRADITION

Rede des Bundespräsidenten Wie es sich am Staatsfeiertag gehört, spricht Bundespräsident Alexander Van der Bellen zur Nation. Bis 19.56, ORF 1 und ORF 2

20.15 MUSIKERDRAMA

A Star Is Born (USA 2018, Bradley Cooper) Ein Rockstar (Bradley Cooper) nimmt ein junges Talent (Lady Gaga) unter seine Fittiche. Die von Cooper inszenierte Version von A Star Is Born ist die bereits vierte des Stoffs. So bewegt sich zwar alles in vorhersehbaren Bahnen, das Zusammentreffen eines Hollywood- und eines veritablen Popstars macht die Begegnung eines verglühenden und eines aufgehenden Sterns aber sehenswert. Bis 22.55, ATV

20.15 JUBILÄUM

Die perfekte Geburtstagsgala ORF 3 feiert seinen zehnten Geburtstag und schaut in einer Gala zurück auf Höhepunkte und Hoppalas der letzten Jahre. Moderator Peter Fässlacher und Schauspieler Michael Schottenberg führen durch den Abend, zu Wort kommen Gäste, Künstlerinnen und Künstler, die den Sender seit Beginn an begleiten. Bis 21.05, ORF 3

20.15 DOKUMENTATION

Im Maschinenraum der Klimapolitik Es sieht so aus, als würden Politik und Gesellschaft sehenden Auges auf eine Katastrophe zurasen, obwohl Regierungschefs seit 30 Jahren über den Klimawandel debattieren. Lena Müller und Alexander Ebert über wirtschaftliche Interessen, Ideologien und gesellschaftliche Beharrungskräfte. Bis 21.05, Arte

20.15 AGENT 007

James Bond – Casino Royale (GBR/CZE/ USA 2006, Martin Campbell)Daniel Craig mimt den britischen Geheimagenten 007 und verleiht ihm draufgängerische Sportlichkeit und eine psychologisch interessante Unberechenbarkeit. Hier bekommt er es mit einem Terroristennetzwerk zu tun. Eine durchaus raue Verfilmung des ersten James-Bond-Romans von Ian Fleming. Bis 22.35, ORF 1

20.15 GRUSEL, GRUSEL

Stephen Kings Es (Stephen King’s It, USA 1990, Tommy Lee Wallace)In einer Kleinstadt in Neuengland verschwinden Kinder oder werden ermordet. Bibliothekar Mike (Tim Reid) ahnt, wer der Mörder sein könnte. Gruseliges Wiedersehen mit dem Clown. Bis 22.25, Kabel 1

20.15 LIVE

9 Plätze – 9 Schätze Armin Assinger und Barbara Karlich sowie neun Bundesland-Moderatoren stellen wieder die neun schönsten Plätze Österreichs vor. Zum achten Mal wird in dieser Liveshow der schönste Platz Österreichs 2021 dann durch das Fernsehpublikum gewählt. Bis 22.30, ORF 2