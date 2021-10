Mit ihrer Kamera begleitet Valentina Primavera in "Una Primavera" den Versuch ihrer Mutter, sich nach der Trennung von ihrem Ehemann selbst zu finden, 22.40 Uhr, 3sat. Foto: ORF/filmdelights

8.21 RETRO-TV

Bezaubernde Jeannie Tony soll in Kürze seine Verlobte Melissa, Tochter des Generals, heiraten. Jeannie will die Frischvermählten unbedingt auf die Hochzeitsreise begleiten. Noch lieber wäre ihr freilich, wenn Tony gar nicht erst heiraten würde. Ein Wiedersehen mit Barbara Eden und Larry Hagman. Bis 8.35, ORF 1

19.40 REPORTAGE

Re: Schwarzer Tee, grüner Anbau – Neue Ideen für ein Traditionsgetränk Tee ist nach Wasser das meistkonsumierte Getränk auf der Welt – obwohl die Produktion einen schlechten Ruf hat, nicht zuletzt wegen der Pestizide im Anbau. Bis 20.10, Arte

20.15 KRIMI

Mord im Orient-Express (SA/MLT 2017, Kenneth Branagh) Der Orient-Express muss anhalten, Grund ist ein heftiger Schneesturm. Während sich die Fahrgäste darüber aufregen, entdeckt das Zugpersonal eine Leiche: Es handelt sich um den Kaufmann Mr. Ratchett. Krimi nach einer Vorlage von Agatha Christie mit Kenneth Branagh, Penélope Cruz, Willem Dafoe. Bis 22.35, ATV

20.15 DOKUMENTATION

Schalom und Hallo In der Dokumentation begibt sich die Schauspielerin Susan Sideropoulos auf eine Reise durch 1700 Jahre deutsch-jüdische Geschichte und auf die Spuren ihrer Vorfahren. Dabei stehen nicht nur historische Figuren im Mittelpunkt, sondern vor allem Menschen von heute. Bis 21.45, ARD

20.15 MITRATEN

Die Promi-Sportler-Millionenshow Sportler stellen ihr Wissen auf die Probe, um mit dem erspielten Geld Nachwuchssportler zu unterstützen. Mit dabei sind Ex-Tennisspieler Jürgen Melzer, Ruderin Magdalena Lobnig, Triathlet Florian Brungraber und Bettina Plank, sie holte eine Olympia-Bronze- Medaille in Karate. Bis 22.40, ORF 2

20.15 BEZIEHUNG

Maurice (GB 1987, James Ivory) England im Jahr 1909: Maurice beginnt sein Studium an der Universität von Cambridge und verliebt sich dort in den feschen Clive. Auf Wunsch von Clive bleibt die Beziehung rein platonisch, da er sich vor gesellschaftlicher Ächtung fürchtet. Tragische Liebesgeschichte mit James Wilby und Hugh Grant, für die Ivory 1987 in Venedig mit dem Silbernen Löwen ausgezeichnet wurde. Bis 22.30, Arte

20.15 DRAMA

Bring mich nach Hause (D 2021, Christiane Balthasar) Martina, die Mutter von Ulrike und Sandra, fällt nach einem Sturz ins Koma. Der Zustand der Mutter verbessert sich nicht, die Hirnschäden sind irreparabel. Eine Patientenverfügung gibt es nicht. Die Schwestern müssen entscheiden, was zu tun ist. Das ist nicht einfach. Die gläubige Ulrike denkt anders als die Wissenschafterin Sandra. Ein Dilemma. Mit Silke Bodenbender und Anneke Kim Sarnau. Bis 21.45, ZDF

21.05 KAISERLICH

Habsburg und die Alpen (1–2/2) Die Habsburger zog es in die Natur und in die Alpen. Franz Joseph, Erzherzog Johann und Kaiserin Elisabeth erklommen zahlreiche Gipfel. Regisseur Christian Papke spürt den alpinen Wegen prominenter Habsburger nach. Bis 22.45, ORF 3

22.40 DOKUMENTATION

Una Primavera Fiorella, 58, Mutter von drei Kindern, beschließt nach einer letzten Episode häuslicher Gewalt, ihren Mann und das gemeinsame Haus zu verlassen. Nach 40 Jahren Ehe beantragt sie die Scheidung. Die Filmemacherin Valentina Primavera, Fiorellas jüngste Tochter, folgt ihrer Mutter in die unbekannte Zukunft. Bis 0.00, 3sat

23.10 MAGAZIN

Kulturmontag – Spezial aus Oslo Mit kühnen, umweltbewussten Stadterneuerungsprojekten will Norwegens Hauptstadt Oslo die gesamte Küstenlinie umkrempeln. Ein Lokalaugenschein im hohen Norden. Bis 0.00, ORF 2