Das ungewöhnliche Design soll aus Gründen der Geheimhaltung gewählt worden sein. Foto: Panic Inc.

Vergangenen Samstag feierte Apples iPod seinen 20. Geburtstag. Damals, am 23. Oktober 2001, betrat also Steve Jobs die Bühne und präsentierte der Öffentlichkeit die erste Generation des MP3-Players mit Fünf-Gigabyte-Festplatte. Passend zum jüngsten Jubiläum, veröffentlichte die Softwarefirma Panic Inc. Fotos eines besonders seltenen Prototyps, der vermutlich die wenigsten an das Endprodukt erinnern wird.

Das Gerät ist aus Kunststoff gefertigt und ziemlich groß, das Gehäuse mit der Zeit vermutlich vergilbt und inzwischen gelblich. Mit an Bord sind das typische Display und Betriebssystem, vier Tasten und einer Version des ikonischen Kontrollrads. Obwohl der Prototyp rein äußerlich dem fertigen iPod nicht wirklich ähnelt, soll er laut Panic auf den 3. September 2001 datiert sein. Selbst die Anschlüsse gleichen laut "9to5Mac" dem Endprodukt, mit dabei sind sowohl Firewire als auch ein Kopfhöreranschluss.

Geheimhaltung

Inzwischen hat sich der Urvater des iPod, Tony Fadell, auf Twitter zu Wort gemeldet und bestätigt, dass es sich um einen echten Prototyp handelt. Diesen habe man sehr schnell anfertigen lassen, bevor der finale Formfaktor und das Design bereitstanden. Für das ungewöhnliche Design habe man sich aus Gründen der Geheimhaltung entschieden.

"Wir wollten nicht, dass es aussieht wie ein iPod", schreibt er auf dem Kurznachrichtendienst: "Die Tastenplatzierung, die Größe – es war vor allem Luft im Inneren. Und das Rad funktionierte (schlecht)." (red, 25.10.2021)