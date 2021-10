Die Reiselust ist zurück, sorgte in manchen Bereichen des Wiener Flughafens für Warteschlangen. Es gibt Beschwerden über schlechte Vorbereitung

Wien – Über zu viele Passagiere klagen Flughäfen derzeit in der Regel nicht. Am Flughafen Wien Schwechat etwa liegt das Passagieraufkommen im Schnitt 50 Prozent unter Vorkrisenniveau. Am Wochenende schienen die alten Zeiten plötzlich zurück, es gab aufgrund der Herbstferien lange Warteschlangen.

Heuer rechnet der Vienna Airport trotzdem nur mit zehn Millionen Passagieren – ein Wert wie es ihn vor rund 25 Jahren gab. Immerhin: Der September war mit 1,6 Millionen Fluggästen bereits stärker als der Juli und drei Mal so stark wie der gleiche Monat vor einem Jahr. Der sonntägliche 1. August war mit 70.000 Passagieren praktisch auf Vorkrisenniveau.

Anstellen vor der Sicherheitskontrolle. Privat

An Reisewochenenden wie jenen rund um die Herbstferien kommt es allerdings zu verstärktem Passagieraufkommen – vor allem zu Spitzenzeiten in der Früh und am Abend. Das fällt dem einen oder anderen äußerst unangenehm auf.

Der Flughafen Wien schleuse derzeit bis zu 35.000 Menschen täglich an einem einzigen Mitarbeiter vorbei, klagt eine Beschäftigte bei einer Airline und merkt an, dass am Samstag 232 Flugzeuge abgehoben seien – beinahe das Vorkrisenniveau. Der Unterschied zu damals: Alle Passagiere müssen durch einen Sicherheitsbereich im Terminal 3.

Dicht gedrängt

Das sorge für Massenbildung, dicht gedrängte Passagiere, unübersichtliche Situationen. Der Flughafen hätte sich besser darauf vorbereiten können, mit Leitsystemen, mehr Mitarbeitern und Wartebereichen, heißt es.

Einen Mindestabstand gibt es in Öffis und auch am Flughafen nicht mehr. Hier gilt aber die Maskenpflicht. Foto: Privat

Grundsätzlich gilt: Mindestabstand in Öffis wie auch am Flughafen ist in der Verordnung nicht mehr vorgesehen.

Seitens des Flughafens heißt es, dass man in der Zeit zwischen 17.00 und 18.00 Uhr ein hohes Passagieraufkommen im Terminal 3 vor der Bordkarten- und Sicherheitskontrolle verzeichnet habe. "Alle Kontrollstraßen waren und sind voll besetzt, die Wartezeit betrug etwa neun Minuten." Der Stau habe sich mittlerweile aufgelöst, mittlerweile betrage die Wartezeit unter zwei Minuten. (rebu, 24.10.2021)