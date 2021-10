[Equal Pay Day] 18,5 Prozent: Und langsam bewegt sich die Lohnschere

[Inland] Wie die neue Regelung zur Sterbehilfe im Detail aussieht.

[Wirtschaft] Herbstferien bescheren Flughafen Wien hohes Passagieraufkommen.

[Wissenschaft] Interview mit Daniela Kleinschmit von der IUFRO zu Bioökonomie und Waldforschung. "Erhobener Finger hilft nicht beim Waldschutz".

[Panorama] Für Ungeimpfte könnte es unangenehm werden.

[International] Erdoğan setzt auf große Eskalation mit dem Westen.

[Lifestyle] Von Bier bis Schoko-Mousse: Die Renaissance der Bohne.

Wie man gesund alt wird und das Gehirn dabei jung hält.

Wohngespräch: Simon Brugner hat sich einen Bastlerhit in Hartberg gekauft, der jetzt saniert wird.

[Wetter] Ein paar Nebel- und Hochnebelfelder können sich in den Tälern und Becken im Süden länger halten. Außerdem breiten sich von Westen her Wolkenfelder in höheren Schichten aus. Sie stören im Tagesverlauf den sonnigen Eindruck etwas, vor allem in Vorarlberg und Nordtirol. Davor ist es aber abseits der Nebelzonen strahlend sonnig. Bis 16 Grad.

[Zum Tag] Equal Pay Day: Keine Geheimnisse ums Gehalt. Die nächsten 68 Tage arbeiten Frauen in Österreich gratis. Lohntransparenz ist ein wichtiger Hebel, um die Einkommenslücke zu schließen.