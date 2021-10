In dieser Galerie: 2 Bilder Verstappen bringt es über die Linie. Foto: REUTERS/ BLAKE Die Rivalen. Foto: AFP/Graythen

Austin (Texas) – Max Verstappen hat sein Blatt im Reifenpoker von Austin perfekt ausgespielt. Der Red-Bull-Star hielt seinen im Finish heranstürmenden WM-Rivalen Lewis Hamilton beim Formel-1-Grand-Prix der USA am Sonntag erfolgreich auf Distanz und vergrößerte mit dem achten Saisonsieg seinen Vorsprung im Titelkampf. Fünf Rennen vor Schluss liegt er nun zwölf Punkte voran.

Rang drei hinter Hamilton ging in Texas an RB-Mann Sergio Perez, der perfekte Werbung für seinen Heim-Grand-Prix (Mexiko) in zwei Wochen machte. Red Bull Racing hält nun bei 200 Podestplätzen in der Königsklasse – und feierte erstmals seit 2013 (Sebastian Vettel) in Austin wieder einen Sieg. Sagenhafte 400.000 Zuschauer besuchten das Formel-1-Wochenende – spektakuläre Momente im Rennen blieben aber weitgehend aus.

Hamilton düpierte Pole-Mann Verstappen am Start und war dann praktisch gleich schnell unterwegs wie der Niederländer. Verstappen klebte ihm am Heck, kam aber auch mit DRS nicht in die Position, eine Attacke zu reiten. Umso aggressiver agierten die Bullen mit ihrer Undercut-Strategie, schon in Runde elf kam Verstappen für einen ersten Reifenwechsel an die Box und flog in der Folge förmlich über den heißen texanischen Asphalt. Hamilton funkte, er sei zufrieden mit seinen Pneus, bog aber drei Runden später ebenfalls in die Boxengasse ein und kam mit sechs Sekunden Rückstand auf Verstappen zurück auf die Strecke. Vorteil Red Bull.

Schmelze

Danach tat sich an der Spitze wenig. Während Verstappens Vorsprung erst langsam, dann immer schneller dahinschmolz, lieferte Fernando Alonso gegen Antonio Giovinazzi actionreiche Momente im Kampf um den letzten Punkt. Runde 30: Wieder steckte Verstappen früher als Hamilton die Reifen um, mit dem Ziel, mit Hard-Reifen bis zum Ende durchzufahren. Hamilton blieb acht Umrundungen länger draußen mit dem Ziel, dank frischerer Reifen das bessere Ende für sich zu haben.

Perez indes hielt trotz streikender Trinkanlage wacker seinen dritten Platz, lag aber zu weit zurück, um Hamilton wirklich zu beschäftigen. "Es kommt nur auf die letzten drei Runden an", teilte Renningenieur Peter Bonnington Hamilton mit. Der taktische Zug ging für die Silberpfeile aber nicht auf. Zwar machte Hamilton Sekunde um Sekunde auf Verstappen gut, biss sich aber am heroisch verteidigenden Supertalent bis zuletzt die Zähne aus. Verstappen rettete 1,333 Sekunden Vorsprung ins Ziel. "Es war so ein forderndes Rennen. Ich habe alles gegeben, aber am Ende waren sie an diesem Wochenende eben schneller", sagte Hamilton. (APA, 24.10.2021)

Endstand des Formel-1-Grand-Prix der USA am Sonntag in Texas am Circuit of the Americas sowie die WM-Wertungen:

Rennlänge: 56 Runden zu je 5,513 km = 308,405 km

1. Max Verstappen (NED) Red Bull 1:34:36,552 (Schnitt: 196,854 km/h)

2. Lewis Hamilton (GBR) Mercedes +1,333

3. Sergio Perez (MEX) Red Bull +42,223

4. Charles Leclerc (MON) Ferrari +52,246

5. Daniel Ricciardo (AUS) McLaren +1:16,854

6. Valtteri Bottas (FIN) Mercedes +1:20,128

7. Carlos Sainz (ESP) Ferrari +1:23,545

8. Lando Norris (GBR) McLaren +1:24,395

9. Yuki Tsunoda (JPN) AlphaTauri +1 Runde

10. Sebastian Vettel (GER) Aston Martin +1 Runde

11. Antonio Giovinazzi (ITA) Alfa Romeo +1 Runde

12. Lance Stroll (CAN) Aston Martin +1 Runde

13. Kimi Räikkönen (FIN) Alfa Romeo +1 Runde

14. George Russell (GBR) Williams +1 Runde

15. Nicholas Latifi (CAN) Williams +2 Runden

16. Mick Schumacher (GER) Haas +2 Runden

17. Nikita Masepin (RUS) Haas +2 Runden

Ausgeschieden: Fernando Alonso (ESP) Alpine, Pierre Gasly (FRA) AlphaTauri, Esteban Ocon (FRA) Alpine

Schnellste Runde: Lewis Hamilton (GBR) Mercedes in der 41. Runde in 1:38,485 (Schnitt: 201,520 km/h)

WM-Stand (nach 17 von 22 Rennen):

1. Max Verstappen (NED) Red Bull 287,5

2. Lewis Hamilton (GBR) Mercedes 275,5

3. Valtteri Bottas (FIN) Mercedes 185

4. Sergio Perez (MEX) Red Bull 150

5. Lando Norris (GBR) McLaren 149

6. Charles Leclerc (MON) Ferrari 128

7. Carlos Sainz (ESP) Ferrari 122,5

8. Daniel Ricciardo (AUS) McLaren 105

9. Pierre Gasly (FRA) AlphaTauri 74

10. Fernando Alonso (ESP) Alpine 58

11. Esteban Ocon (FRA) Alpine 46

12. Sebastian Vettel (GER) Aston Martin 36

13. Lance Stroll (CAN) Aston Martin 26

14. Yuki Tsunoda (JPN) AlphaTauri 20

15. George Russell (GBR) Williams 16

16. Nicholas Latifi (CAN) Williams 7

17. Kimi Räikkönen (FIN) Alfa Romeo 6

18. Antonio Giovinazzi (ITA) Alfa Romeo 1

Stand Konstrukteurs-WM (nach 17 von 22 Rennen):

1. Mercedes 460,5

2. Red Bull 437,5

3. McLaren 254

4. Ferrari 250,5

5. Alpine 104

6. AlphaTauri 94

7. Aston Martin 62

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 7

Nächstes Rennen: Grand Prix von Mexiko am 07. November in Mexiko-Stadt