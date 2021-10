Zweiter Punktverlust für Spitzenreiter in 11. Ligapartie

Kein Sieg. Foto: EPA /HORCAJUELO

In Unterzahl hat Spitzenreiter Paris Saint-Germain in der französischen Fußball-Liga einen Punkt bei Olympique Marseille erkämpft. Der Tabellenführer erreichte am Sonntagabend ein 0:0 und hat nach elf Runden nun noch sieben Punkte Vorsprung auf Verfolger RC Lens. Der Tabellenzweite durfte mit ÖFB-Teamverteidiger Kevin Danso über einen klaren 4:1-Heimerfolg gegen den FC Metz jubeln. Der Dritte Nizza siegte mit Flavius Daniliuc (bis 67.) zu Hause gegen Olympique Lyon mit 3:2.

Marseille liegt als Vierter weiterhin zehn Punkte hinter PSG. Achraf Hakimi sah nach einer Notbremse nach Videobeweis in der 57. Minute die Rote Karte. Auch mit einem Mann weniger suchte das Star-Ensemble mit Lionel Messi, Neymar und Kylian Mbappé in hitziger Atmosphäre weiterhin seine Chance, ebenso wie die Gastgeber aber ohne Erfolg.

Beim 1:1-Heimremis von Lorient gegen Girondins Bordeaux wurde ÖFB-Stürmer Adrian Grbic in der 72. Minute eingetauscht. Sein Team liegt auf Rang elf. (APA, 24.10.2021)