Ein Punkt für jeden. Foto: AFP/BERTORELLO

Napoli hat in der neunten Runde der italienischen Fußball-Meisterschaft erstmals Punkte verloren. Die Süditaliener mussten sich am Sonntag auswärts gegen AS Roma mit einem 0:0 begnügen und führen damit in der Tabelle nur noch aufgrund der besseren Tordifferenz vor AC Milan. Dem neun Zähler zurückliegenden Tabellenvierten Roma gelang mit dem Unentschieden eine kleine Rehabilitierung für die 1:6-Blamage in der Conference League am Donnerstag bei Bodö/Glimt.

Keinen Boden auf die Spitze konnte Inter Mailand gutmachen. Der Titelverteidiger kam im mit Spannung erwarteten Derby d'Italia gegen Juventus Turin zu einem 1:1-Remis. Edin Dzeko brachte die Hausherren in der 17. Minute in Führung, "Joker" Paulo Dybala sicherte der überlegenen "Alten Dame" mit einem verwandelten Elfmeter (89.) aber noch einen Punktgewinn. Unmittelbar zuvor hatte Inter-Coach Simone Inzaghi die Rote Karte gesehen. Für Juve endete eine Serie von sechs Pflichtspielsiegen – vier in der Liga – in Folge. Inter fehlen als Drittem sieben Zähler auf Rang eins, die Turiner sind mit einem Rückstand von zehn Punkten Sechster. (APA, 24.10.2021)