Am 26. Oktober ist es so weit: Österreichweit kann mit dem Klimaticket um 1.095 Euro ein Jahr lang jeder Linienverkehr (öffentlicher und privater Schienenverkehr, Stadtverkehr und Verkehrsverbünde) genutzt werden. Wir haben aus diesem Anlass ein paar Ausflugstipps zusammengestellt, bei denen man das Klimaticket gleich voll auskosten kann.

Sehr gut mit der Bahn erreichbar: der Neusiedler See Foto: Neufelder Seebetriebe GmbH

Neusiedler See

Dieser Tagesausflugklassiker ist von Wien aus denkbar einfach mit dem Zug zu erreichen. Vom Hauptbahnhof ausgehend dauert die Fahrt bis zum Bahnhof Neusiedl am See gerade einmal 40 Minuten. Von dort erreicht man nach rund 20 Minuten Gehzeit die Mole West. Neusiedl am See ist ein ideales Ziel für Menschen, die gerne wandern oder spazieren gehen. Denn um die Stadt führt eine Teilstrecke des österreichischen Jakobswegs. Die Strecke ist quasi durchgehend flach und bietet sich daher auch für "untrainierte" Menschen an. Der Weg führt durch Weingärten und oberhalb des Neusiedler Sees entlang, sodass jeder zurückgelegte Kilometer mit einem tollen Panoramablick belohnt wird. Und wer genug vom Wandern hat, steigt einfach bei der nächsten Station wieder in die S-Bahn.

Fahrt-Info: Wien Hauptbahnhof – Neusiedl am See Bahnhof in 40 Minuten

Blick auf Krems Foto: imago images/Volker Preußer

Krems – Wachau – Melk

Relativ praktisch kann man auch mit der Bahn nach Krems an der Donau fahren und die Stadt als Ausgangspunkt für weitere Ausflüge nehmen. Empfehlenswert ist ein Bummel durch die Innenstadt, dort könnte man sich dann zum Beispiel ein Fahrrad ausleihen, um auf dem Donauradweg in die Pedale zu treten, oder man marschiert auf dem Welterbesteig. Mit dem Ausflugsschiff, dem Bus oder der Wachaubahn (nicht im Klimaticket inkludiert!) geht es auch relativ schnell und bequem in die Wachau bzw. bis nach Melk.

Fahrt-Info: Zum Beispiel Wien Franz-Josefs-Bahnhof – Krems/Donau Bahnhof 1 Stunde 9 Minuten. Oder ab Wien Westbahnhof mit einmal Umsteigen in St. Pölten 1 Stunde 21 Minuten

Laa an der Thaya

In die Therme nach Laa kommt man mit der Schnellbahnlinie S2 ab Wien Hauptbahnhof zur Station Laa/Thaya Therme. Danach sind noch etwa zehn Minuten zu gehen. Ab Wien Floridsdorf kann man auch den Regionalexpress nehmen. Die Fahrzeit ist mit jeweils 1 Stunde 19 Minuten gleich lang.

Das eine oder andere Glaserl kann man sich in Retz schon genehmigen. Man ist ja nicht mit dem Auto unterwegs. Foto: imago/McPHOTO

Retz

Ab Wien kann man mit der Bahn direkt nach Retz anreisen. Danach ist man in zehn Minuten am Hauptplatz in Retz, wo man den Retzer Erlebniskeller erforschen kann. Rund um den Retzer Hauptplatz gibt es auch viele Lokale zu entdecken. Nach einem Spaziergang von rund 30 Minuten erreicht man auch die Retzer Windmühle. Noch mehr gibt es mit dem Reblaus Express (nicht im Klimaticket inkludiert!) zu erleben. Zwischen März und Oktober fährt die Bahn bis nach Drosendorf.

Fahrt-Info: Wien Hauptbahnhof – Retz Bahnhof 1 Stunde 23 Minuten

In St. Pölten ist man mit der Bahn von Wien aus in weniger als einer halben Stunde. Foto: APA/HERBERT PFARRHOFER

St. Pölten, Ötschergräben, Gemeindealpe, Mariazell

Dank der Lage an der Westbahnstrecke kommt man von Wien aus schnell in die niederösterreichische Landeshauptstadt. Weniger als eine halbe Stunde dauert die Fahrt. Nun könnte man St. Pölten genauer unter die Lupe nehmen oder in die Mariazellerbahn umsteigen, um eine Wanderung durch die Ötschergräben zu unternehmen. Oder man fährt weiter nach Mitterbach zur Gemeindealpe oder alternativ noch weiter nach Mariazell, wo auch die Bürgeralpe besucht werden kann.



Fahrt-Info: Wien Hauptbahnhof – St. Pölten ab 28 Minuten

Semmering

Der Semmering gilt als eines der beliebtesten Tagesausflugsziele der Wiener. Neben zahlreichen Wanderrouten gibt es dort auch einen Bikepark, der sowohl für Anfänger als auch für Profis geeignet ist. Wer es eher ruhiger mag, kann sich in einem der Kurhotels das volle Wellnessprogramm gönnen und einfach mal entspannen. Die Region Zauberberg ist ideal für alle, die im Winter keine Zeit für einen ausgiebigen Skiurlaub haben. Ab Wien braucht man nur etwa eine Stunde zur Talstation, von dort bringt euch die Seilbahn hinauf auf den Hirschenkogel.

Fahrt-Info: Wien Hauptbahnhof – Semmering Bahnhof 1 Stunde 16 Minuten

Salzburg ist von Wien aus in weniger als zweieinhalb Stunden mit dem Zug erreichbar. Foto: APA/BARBARA GINDL

Salzburg

Salzburg ist ab Wien mit dem Zug in nicht einmal zweieinhalb Stunden zu erreichen. Schloss Mirabell samt dazugehörigem Garten, die geschichtsträchtige Altstadt, die zum Unesco-Weltkulturerbe gehört, die Festung Hohensalzburg – die Sehenswürdigkeiten liegen in Salzburg allesamt nah beieinander und können locker zu Fuß und an einem Tag erkundet werden.

Fahrt-Info: Wien Hauptbahnhof – Salzburg Hauptbahnhof 2 Stunden 22 Minuten. Mit der Westbahn ab Wien Westbahnhof dauert's nur unwesentlich länger: 2 Stunden 26 Minuten.

Zell am See

Von Wien fährt alle zwei Stunden ein Zug nach Zell am See. Die Route führt über St. Pölten und Linz, mit Umsteigen am Salzburger Hauptbahnhof in den Bus oder in den Zug. Insgesamt ist man zwar (mindestens) über vier Stunden unterwegs, aber was soll's: Das Klimaticket will ausgekostet werden. Die Ortschaft selbst ist zu Fuß schnell erkundet. Wer nur ein knappes Zeitbudget mitbringt, kann sich während einer Panoramafahrt mit dem Schiff den See und Zell am See aus einer anderen Perspektive ansehen.

Fahrt-Info: Wien Hauptbahnhof – Zell am See Bahnhof: ab 4 Stunden 14 Minuten mit einmal Umsteigen

Visit Linz

Linz

Für das nächste Ausflugsziel geht es nach Linz, und zwar auf den Hausberg der oberösterreichischen Landeshauptstadt, den Pöstlingberg. Diesen erreicht man mit der nostalgischen Pöstlingbergbahn, die für ihre außergewöhnliche und idyllische Streckenführung bekannt ist. Oben angekommen, gibt es einen guten Ausblick auf Linz und die Möglichkeit für einen ausgedehnten Spaziergang. Und die malerische Landschaft lädt zu einem ausgedehnten Spaziergang ein. Zudem bietet sich ein Zwischenstopp im Pöstlingberg-Schlössl an. Wer danach noch Lust und Zeit hat, kann ja auch die Stadt selbst erkunden.

Fahrt-Info: Wien Hauptbahnhof – Linz/Donau Hauptbahnhof 1 Stunde 19 Minuten. Ein Quäntchen schneller geht's mit der Westbahn ab Wien Westbahnhof: 1 Stunde 14 Minuten.

Hallstatt Foto: APA/BARBARA GINDL

Hallstatt

Von Wien nach Hallstatt gibt es an manchen Tagen eine direkte Zugverbindung, Fahrtzeit: 3 Stunden 8 Minuten. Vor Ort kann man dann selbst erkunden, warum der malerische Ort bei Touristen aus aller Welt so beliebt ist. Die ÖBB bieten außerdem ein Package an, das den Besuch der Salzwelten Hallstatt, die Aussichtsplattform Hallstatt Skywalk und eine Schiffspassage umfasst.

Fahrt-Infos: Wien Hauptbahnhof – Hallstatt Bahnhof 3 Stunden 8 Minuten

Die Murinsel in Graz Foto: APA/INGRID KORNBERGER

Graz

Die steirische Landeshauptstadt ist wie Salzburg sehr gut mit dem Zug zu erreichen. Mehrmals täglich starten Züge aus Wien Richtung Graz. Die Fahrtzeit beträgt etwas mehr als zweieinhalb Stunden. Das Zentrum der Stadt lässt sich gut zu Fuß erkunden, wer sich für Kunst interessiert, macht einen Abstecher ins Kunsthaus Graz, das durch seine besondere Architektur nicht zu verfehlen ist. Das gilt auch für die Murinsel. Mit Lift oder Gondel geht es auf den Schlossberg – der dortige Uhrturm gilt immerhin als Wahrzeichen der zweitgrößten Stadt Österreichs. (red, 25.10.2021)

Fahrt-Infos: Wien Hauptbahnhof – Graz Hauptbahnhof 2 Stunden 25 Minuten