Der LASK als Schlusslicht, Rapid nur auf Platz zehn – die Tabelle der Fußball-Bundesliga bietet nach der 12. Runde ein interessantes Bild. Die Linzer kassierten am Sonntag gegen Altach ein Heim-0:1 und haderten einmal mehr mit offensiver Ineffizienz. Rapid verschenkte beim 1:1 in Hartberg zum zweiten Mal in Folge den Sieg im Finish. Beiden Teams aber fehlt in der extrem engen Tabelle nicht viel auf das vordere Drittel: Rapid liegt zwei, der LASK fünf Punkte hinter Platz vier.

"Wir stehen nicht dort, wo wir stehen können", ächzte LASK-Coach Andreas Wieland nach einer eigentlich dominanten Vorstellung seiner Elf, die ihre Chancen aber einmal mehr nicht nutzte. "Wir hätten in Führung gehen müssen", befand auch Rene Renner, der diesmal in einer – für den LASK ungewohnten – Vierkette auflief. Wieland argumentierte den Wechsel von 3-4-3 auf 4-2-3-1 mit einer gewissen "Konteranfälligkeit" und der darauf abstellenden Taktik des Gegners. Wir haben in den ersten 60 Minuten bewiesen, dass wir mehr Konterabsicherung hatten", befand Wieland und verwies darauf, dass das 0:1 aus einem Outeinwurf resultierte.

Versuche in Optimismus

"Das war eine Unachtsamkeit, das darf uns natürlich nicht passieren", betonte Wieland, der sich seit Wochen mit den selben Fragen konfrontiert sieht. Er versuchte sich dennoch in Optimismus. Schließlich habe drei Tage nach dem 3:0 bei Alashkert in der Conference League das eigene Spiel "ja funktioniert. Altach hat zwei Torchancen gehabt – das war vermutlich auch ihr Plan", stellte der 38-Jährige fest. "Die Situation ist jedem klar. Ich verstehe den Unmut und die Pfiffe, Tore und Punkte sprechen nicht dafür, was wir an Qualität haben. Aber wir müssen weiter daranarbeiten, noch enger zusammenrücken, um aus dieser S-C-H-Situation herauszukommen."

Altach bestätigte nach sieben sieglosen Spielen beziehungsweise dem jüngsten 1:1 gegen Salzburg den Aufwärtstrend und setzte sich drei Punkte vor dem LASK an die achte Stelle. "Wir haben gewusst, dass wir zu Chancen kommen werden, wenn wir das 0:0 lange halten", freute sich Coach Damir Canadi, der dem 18-jährigen "Joker"-Debüt-Torschützen Noah Bischof "großes Potenzial" bescheinigte. "Dass wir drei Punkte mitnehmen, ist schon überragend", erklärte Canadi, der sich angesichts der knappen Tabellensituation Spekulationen nicht erlauben will: "Wir wissen, wo wir stehen, wir rechnen nicht."

Verspielt

Nicht viel besser als dem LASK ergeht es Rapid. Drei Tage nach dem Europa-League-Erfolg gegen Dinamo Zagreb kassierten die Hütteldorfer in Hartberg in der 97. Minute den Ausgleich zum 1:1. Bereits eine Woche zuvor wurde bei Austria Klagenfurt im Finish eine Führung verspielt, weshalb man in dieser Meisterschaftssaison weiterhin auf den ersten Auswärtssieg warten muss.

Trainer Dietmar Kühbauer trauerte im Sky-Interview wieder einmal zwei verlorenen Punkten nach. "Schön langsam werde ich müde. Wir hätten die Partie in der ersten Hälfte vorzeitig entscheiden müssen mit einem zweiten Tor." Dann folgte jedoch ein Rückfall und schließlich der bittere Gegentreffer. "Wir haben zum Schluss leider wieder nicht gut verteidigt, da müssen wir schon cleverer sein."

Die Fakten

Ein Rapid-Sieg wäre verdient gewesen, meinte Kühbauer. "Aber verdient hin und her, es zählen die Fakten." Und die sprechen eine deutliche Sprache. "Die Jungs sind momentan mental nicht so auf der Höhe, wie man es sein soll", berichtete Kühbauer.

Zu allem Überfluss wurde auch die Verletztenliste länger. Leo Greiml zog sich wohl einen Kreuzbandriss zu und dürfte monatelang ausfallen. "Die Verletzung ist dem geschuldet, dass Leo so viele Spiele machen muss. Aber es interessiert keinen, Hauptsache Spiele, Spiele, Spiele", kritisierte Kühbauer, der in Hartberg kurzfristig auch auf Kevin Wimmer verzichten musste. Der Ex-Teamspieler verspürte beim Aufwärmen Muskelbeschwerden. (APA, 25.10.2021)