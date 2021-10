Auch dieses Semester ist für Studierende anders, als sie sich das vor der Pandemie vermutlich erwartet hätten, und doch unterscheidet es sich in einigen Punkten von den letzten dreien. Denn endlich können nicht nur Erstsemestrige wieder in Bibliotheken, Hörsälen oder Innenhöfen lernen, verweilen oder sich mit anderen Leuten austauschen, sondern eben auch viele Zweit-, Dritt-, oder Viertsemestrige, die in den vergangenen Monaten ausschließlich im Distance-Leanring waren. Obwohl nach wie vor einige Corona-Maßnahmen zu befolgen sind, wurden und werden diese Schritt für Schritt gelockert und ermöglichen einen halbwegs normalen Studienbetrieb.

Welche Corona-Maßnahmen gilt es an Ihrer Hochschule zu beachten? Foto: imago images / Future Image

Abseits der ersten Wochen an der Universität oder der Fachhochschule tut sich im Leben von Studentinnen und Studenten auch so einiges. Viele haben ihre Heimat hinter sich gelassen, um fürs Studium in eine andere Stadt zu ziehen, und dort bereits einige neue Menschen und vielleicht sogar Freunde kennengelernt; sind in Lokale und Clubs gegangen, um den neuen Lebensabschnitt zu feiern, oder haben vielleicht die eine oder andere Schwierigkeit dieses neuen Lebens zu spüren bekommen.

Was haben Sie in den ersten Wochen Ihres Studiums alles erlebt?

Fühlen Sie sich in der neuen Umgebung, an der Hochschule und mit den Mitstudierenden wohl? Wie ist der Umgang mit den Corona-Maßnahmen an Ihrer Uni oder FH? Welche Eindrücke der ersten Zeit werden Ihnen wohl länger in Erinnerung bleiben? Tauschen Sie sich im Forum aus! (mawa, 27.10.2021)