Welchen Part ich ausfassen werde, weiß ich zwar noch nicht – aber weil man sich in Mordor (da ist man dann in der Nacht unterwegs) sogar bei Tag recht leicht "verkoffern" kann, sahen wir uns am Wochenende ein bisserl um: Am Samstag beide auf dem Rad, am Sonntag dann ein gemütlicher Longrun mit Radbegleitung.

Und auch wenn wir uns da nicht an "Rundumadum" orientierten, sondern – von Erdberg über den Praterspitz in die Lobau und dann rund um die untere Alte Donau – einfach eine schöne, lockere Herbstrunde genossen, war irgendwann doch ein Thema auf dem Plan, das bei "Rundumadum" wie bei jedem Lauf in unbekanntem Umfeld irgendwann schlagend wird: die Orientierung.