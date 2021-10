Die Corona-Zahlen in Österreich steigen, und auch sonst hustet, niest und schnieft das Land kollektiv. Aber: Kommt uns das nur so vor, weil in den letzten eineinhalb Jahren so viel weniger Menschen einfach einmal krank waren? Oder sind unsere Immunsysteme nichts mehr gewöhnt? Könnte das für Kinder sogar richtig gefährlich werden? Das erklärt Pia Kruckenhauser, die das Gesundheitsressort beim STANDARD leitet. (red, 25.10.2021)

