[Inland] Wenn Heimunterricht in rechte Esoterik abdriftet.

Warum die ÖVP wieder die WKStA angreift und was "Plagiatsjäger" Weber damit zu tun hat.

Wieso die St. Pöltner FPÖ plötzlich eine "Schuhtritt-Affäre" hat.

[International] Erdoğan sendet versöhnliche Signale im Botschafter-Streit.

[Podcast] Wieso uns grippale Infekte gerade öfter und heftiger erwischen.

[International] Wie Frankreichs jüdische Bevölkerung aus den Banlieues vertrieben wird.

[Kommentar] Im Sudan ist am Montag die Hoffnung gestorben, dass ein Übergang von einer Diktatur zur Demokratie zwischen Militärs und zivilen Kräften erfolgreich verhandelt werden kann.

[Kultur] Das deutsche Jugendwort des Jahres ist "cringe".

[Tennis] Gespräch: Stefanos Tsitsipas ist die Nummer eins der Erste Bank Open, die heute in der Wiener Stadthalle beginnen. Der Grieche gibt auf der Tour häufig den Philosophen, Kritik an seiner Person lächelt er weg.

[Video] Esoterische Inhalte erfreuen sich auf Social Media großer Beliebtheit. Was hat es mit dem Trend der "Manifestation" auf sich und wie verändert Wahrnehmung unser Verhalten?

[Wetter] Ein schwacher Kaltfrontausläufer erreicht den Westen Österreichs und bringt hier gelegentlich ein paar Regenschauer und vorübergehend auch dichtere Wolken. Die Sonne scheint aber zeitweise. Mehr Sonne gibt es in der Osthälfte, allerdings ziehen auch hier in hohen und mittleren Schichten ein paar Wolkenfelder über den Himmel. Anfängliche Nebelreste lichten sich hingegen rasch. Der Wind weht meist schwach. Frühtemperaturen minus 4 bis plus 5 Grad, Tageshöchsttemperaturen 10 bis 15 Grad.

[Zum Tag] Pünktlich zum Nationalfeiertag startet das Klimaticket in Österreich. Wir haben ein paar Ausflugstipps ab Wien zusammengestellt.