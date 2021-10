Was vom Bundesheer in den vergangenen Krisenmonaten geleistet wurde, waren nur "Nebenaufgaben" – jetzt müsse es um Wehrhaftigkeit gehen

Wien – Am Nationalfeiertag ist die Nation üblicherweise voll des Lobes für das Bundesheer, das für den Schutz der Neutralität zuständig ist. Dem kann sich die zuständige Ministerin Klaudia Tanner (ÖVP) nicht verschließen. Vier mal betonte sie in ihrer Ansprache zum Feiertag die Leistungen von Soldaten des Miliz- und Aktivstands in der Pandemie, bei der Rückholung von Österreichern aus Risikogebieten, beim Schutz der Grenzen: "Sie waren immer da. Und sie haben etliche Millionen Arbeitsstunden geleistet. Nicht für unser Heer. Nicht für ihr Gehalt. Nicht für mich als Ministerin. Nein, für Sie, meine sehr geehrten Damen und Herren."

Aber all das, was da geleistet wurde, sind dem Verfassungs- und Gesetzesauftrag gemäß bloß Nebenaufgaben, sagte die Ministerin bei der Angelobung von Rekruten auf dem Heldenplatz.

Kernaufgabe: Bewaffneter Kampf

Keine eineinhalb Jahre nach einer heftigen, von ihrem eigenen Ressort ausgehenden Diskussion um eine Abkehr des Heeres von den klassischen Verteidigungsaufgaben, stellt Tanner nun klar: "Unsere Kernaufgabe ist die militärische Landesverteidigung. Das heißt: Mit der Waffe unser Land und alles was wir lieben zu verteidigen. Das müssen wir tun und das werden wir tun."

Die Ministerin sprach von weiteren notwendigen Investitionen in die Ausrüstung – wofür 600 Millionen Euro eingeplant sind – und in die Infrastruktur: "Seit meinem Amtsantritt haben wir bereits 250 Millionen Euro in die Sanierung, Modernisierung, die Herstellung der Autarkie und Ökologisierung der Kasernen investiert. In Summe werden es bis 2025 über 800 Millionen Euro sein."

Beitrag zu europäischer Verteidigung

Allerdings dürfe man sich nicht der Illusion hingeben, dass sich Österreich "allein gegen jede Bedrohung unserer Zeit" wehren könne. Das gelte für jedes Land in der Europäischen Union – weshalb die EU aufhören müsse, über eine gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik bloß zu reden. Jetzt müsse die EU vielmehr liefern. Und ohne die Neutralität explizit infrage zu stellen, sagte die Ministerin: "Wir sind bereit unseren Beitrag zu leisten und werden uns weiterhin für ein starkes und sicheres Europa einsetzen." (Conrad Seidl, 26. 10. 2021)