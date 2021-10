Die Elektrohandelsketten befinden sich im Umbau, die Konzernmutter Ceconomy will 3.500 Jobs streichen

Das Umsatzplus ist auch bei Mediamarkt und Saturn vor allem auf den Onlinehandel zurückzuführen. Foto: Reuters/HANNIBAL HANSCHKE

Die Elektronikhandelsholding Ceconomy, Mutterkonzern der Ketten Media Markt und Saturn, hat im Geschäftsjahr 2020/21 trotz der Filial-Schließungen in der Corona-Krise den Umsatz gesteigert. Der bereinigte operative Ertrag (Ebit) lag auf dem Niveau des Vorjahres von 236 Millionen Euro. Ceconomy blickt nun optimistisch auf das wichtige Weihnachtsgeschäft.

Online-Geschäft als Umsatzbringer

Grund für das Plus ist nicht das Geschäft in den Filialen, sondern im Web: Die Düsseldorfer Holding schraubte dank eines florierenden Online-Geschäfts die Erlöse um 2,5 Prozent auf 21,4 Milliarden Euro in die Höhe. Der Online-Umsatz wuchs dabei um 64,9 Prozent auf 6,9 Milliarden Euro.

"Wir konnten unseren Umsatz über das Niveau vor der Pandemie steigern, obwohl die Covid-19-Einschränkungen insbesondere in Deutschland viel gravierender waren als im Jahr zuvor", sagt der seit Anfang August amtierende neue Chef Karsten Wildberger. Trotz möglicher Unsicherheiten bei den Lieferketten blicke die Holding optimistisch auf das erste Quartal des neuen Geschäftsjahres mit dem wichtigen Weihnachtsgeschäft.

3.500 Jobs gehen verloren

Dabei stecken Media Markt und Saturn mitten im Umbau. Ceconomy hat den Abbau von 3.500 Stellen angekündigt. In der Bundesrepublik sollen nach früheren Ankündigungen rund 1.000 Arbeitsplätze wegfallen. Zugleich soll das Online-Geschäft ausgebaut und besser mit den Filialen verzahnt werden.

Ceconomy will zudem die Media-Saturn-Holding komplett übernehmen – diese Transaktion war aber nach Klagen von Aktionären ins Stocken geraten. Ceconomy hatte im August wieder eine Umsatzprognose gewagt und damals einen leichten bis moderaten Anstieg des währungsbereinigten Gesamtumsatzes gegenüber dem Vorjahr angekündigt, als 20,8 Milliarden Euro verbucht wurden. Beim bereinigten operativen Ertrag (Ebit) stellte die Holding zwischen 210 und 250 Millionen Euro in Aussicht. (Reuters, red, 26.10. 2021)