"Tiger King 2" bringt noch mehr Tiger und skurrile Typen – ab 17. November auf Netflix. Foto: Netflix

"Matthias Döpfner, Vorstandsvorsitzender und Sonnenkönig des Springer-Universums, betritt Besprechungszimmer nicht, er rauscht herein wie eine Erscheinung. Im Schlepptau gern zehn, elf Untergebene, eine Entourage würdig eines Popstars." So beschreibt der "Spiegel" den mächtigen deutschen Medienmogul, und es ist schon fast unglaublich, wie sehr dieser dem Serien-Medienzampano Roy Logan aus "Succession" ähnelt. Darf so viel Klischee sein? Wie wir sehen, wird dieses von der Wirklichkeit offenbar noch übertroffen. Die dritte Staffel von "Succession" startet im November nun endlich auch auf Sky, und das ist wirklich eine gute Nachricht. Und nicht die einzige, ich sage nur: Get back!

Dr. Brain

Sorgt der Erfolg von "Squid Game" jetzt für den nächsten Hype mit Serienstoff aus Südkorea, so wie es Spanien nach 2017 mit "Haus des Geldes" gelang? Der Zeitpunkt für den südkoreanischen Neurologen Sewon scheint günstig. Der Arzt schleust sich mit modernen medizinischen Methoden in das Gehirn von Toten ein, um die Hintergründe eines mysteriösen Todesfalles zu klären. Überflüssig zu sagen, dass dabei einiges schiefgeht. 4.11. Apple TV+

Ferdinand von Schirach: Glauben

Im Jahr 1994 werden 25 Personen aus Worms des sexuellen Missbrauchs von 16 Kindern angeklagt. Die Anschuldigungen ließen sich nicht erhärten. Die Indizien erwiesen sich als haltlos, die Ermittlungen wiesen haarsträubende Schlampereien auf. Die Kinder wurden ihren Familien weggenommen und in einer richterlich angeordneten Fremdunterbringung in einem Kinderheim untergebracht, wo sie dann tatsächlich sexuell missbraucht wurden. Der Fall zählt zu den größten Justizskandalen Deutschlands, der Anwalt und Schriftsteller Schirach setzt ihn für RTL in die Gegenwart. Peter Kurth, Désirée Nosbusch, Sebastian Urzendowsky, Julika Jenkins spielen die Hauptrollen. 4.11.,RTL+

Narcos: Mexiko 3

Drogenkönige mit schillernden Biografien gibt's offenbar wie Sand am Meer, deshalb war es offenbar auch kein Problem, nach dem erzählerischen Ende von Pablo Escobar einen ebenbürtigen Nachfolger zu finden. Miguel Felix Gallardo trug zu Zeiten seines Wirkens den Beinamen "Jefe de Jefes", war Mitbegründer des berüchtigten Guadalajara-Kartells, also keine kleine Nummer in Mexikos Drogenkartellen. 1989 wurde Gallardo verhaftet und zu 40 Jahren Haftstrafe verurteilt. Auf Youtube existiert ein sehenswertes Video von einem Interview, das Gallardo dem Sender Telemundo gab und in dem er sich als unschuldig bezeichnet. Der Mann hat Nerven. 5.11., Netflix

Tiger King 2

2020 gelang Netflix mit der True-Crime-Story über den ambitionierten Zookönig Joe Exotic ein schräger Serienhit. Die zweite Staffel erzählt nun, wie es mit dem Mann mit dem originellen Haarschnitt und der seltsamen Vorliebe für Großkatzen weiterging. Exotic sitzt nach wie vor im Gefängnis, die Story bietet aber noch jede Menge weiterer Gelegenheiten, um dieses irre amerikanische Sittenbild abzubilden. Exotics Gegnerin, die Tierschützerin Carole Baskin, tritt übrigens mit einer eigenen Serie an. In "Carole Baskins Cage Fight" geht sie ab 13. November bei Discovery+ gegen illegalen Tierbesitz ins Rennen. 17.11., Netflix

The Great 2

Wann die neuen Folgen wie die erste Staffel bei Starzplay über Amazon Prime Video zu sehen sind, war zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Vorschau nicht bekannt. Ich freue mich aber so sehr auf die zweite Staffel, dass ich den US-Start bei Hulu ankündigen muss. Haben Sie die Leiden der jungen Katharina der Großen im versauten Zaren-Russland mit der großartigen Elle Fanning schon gesehen? Nicht? Sie müssen! 19.11., Hulu

The Wheel of Time

Freunde des Fantastischen, aufgepasst! Amazon Prime Video zeigt mit "The Wheel of Time" ("Das Rad der Zeit") von Robert Jordan auf. Der 1990 begonnene und inzwischen 14-bändige Romanzyklus gilt als bedeutendstes Werk der Fantasy-Literatur seit J.R.R. Tolkiens "Der Herr der Ringe", das Amazon ja bekanntlich auch gerade als Serie für 2022 vorbereitet. Vorliegendes Radl betrifft fünf junge Menschen, deren Leben sich – ich zitiere: "für immer ändert, als eine fremde und mächtige Frau in ihr Dorf kommt und behauptet, einer entspräche einer alten Prophezeiung mit der Macht, die Balance zwischen Licht und Dunkel für immer zu kippen. Sie müssen sich entscheiden, ob sie der Fremden – und sich einander – trauen, bevor der Dunkle König ausbricht und die Letzte Schlacht beginnt." Sapperlot! 19.11., Amazon Prime Video

Succession 3

Man weiß wirklich nicht, wer in diesem schändlichen Medienreich der skrupelloseste Charakter ist. Der alte König Logan Roy, der um seine Pfründe kämpft, dessen gewiefte Gattin Marcia, die vier Kinder Connor, Kendall, Shiv und Roman, die ihr eigen Fleisch und Blut verkaufen würden, um Macht und Reichtum zu wahren – und dies auch tun –, und etliche weitere, stets von Eigeninteressen getriebene Mitspielerinnen und Mitspieler. Gegen diese unehrenwerte Familie wirken Ewings und Denver-Clan wie kleingeistige Möchtegern-Intriganten. Staffel drei bleibt dem Rezept treu – gut so. Nichts anderes hätte ich erwartet und gewollt. 22.11., Sky

Dexter: New Blood

Dieses Ende war kein gutes, darüber sind sich alle einig, selbst Michael C. Hall würde nicht widersprechen. Es habe sich richtig angefühlt, 2021 mit "Dexter" weiterzumachen, sagte der charismatische Schauspieler in einem Roundtable-Interview, bei dem ich auch dabei war und genau eine (Ziffer: 1) Frage stellen durfte – und das mir vor Augen führte, welch merkwürdiges Geschäft Journalismus doch ist. Egal, Hauptsache dass. Wir treffen also Meister Dexter inmitten eines Winterwaldes, wo er ein ruhiges Leben führen möchte. Weil aber die Schlechtigkeit der Menschen ihn nicht lässt, muss er Pflicht und Neigung gleichermaßen nachgehen. Die Vergangenheit lässt grüßen, Schwester Debra tritt in Erscheinung, Nachwuchs stellt sich ein, und Dexter wetzt wieder die Messer. 22.11., Sky

True Story

Eine wahre Begebenheit, die lose auf der Geschichte des US-Komikers Kevin Hart folgt. Hart spielt hier eine fiktive Figur namens The Kid. Nach einer wilden Nacht während eines Tour-Aufenthalts in seiner Heimatstadt Philadelphia geht es für ihn plötzlich um Leben und Tod. An seiner Seite spielt Wesley Snipes. Showrunner ist – siehe oben – "Narcos"- und "Narcos: Mexico"-Autor und -Produzent Eric Newman. 24.11., Netflix

The Beatles: Get Back

"Tiger King" gut und schön, aber Doku-Highlight dieses Monats ist eindeutig dieser Dreiteiler von Peter Jackson. Zu sehen sind sechs Stunden Popgeschichte, Material aus fast sechzig Stunden Film, das im Jahr 1969 in 21 Tagen unter der Regie von Michael Lindsay-Hogg aufgenommen wurde sowie aus mehr als 150 Stunden noch nie gehörten Tonmaterials bestand. Zu sehen ist die Entstehung von 14 neuen Songs aus den "Let It Be"- und "Get Back"-Sessions sowie die Vorgeschichte zum Live-Auftritt auf dem Dach des ehemaligen Beatles-Hauptquartiers in der Savile Row und der vollständige 42-minütige Mitschnitt davon. "Herr der Ringe"-Jackson hatte Zugang zu diesem Material, und schon der Trailer treibt mir Tränen des Glücks in die Augen. 25., 26., 27. November, Disney +

Westwall

Die Eifel als Schauplatz von Polizeieinsätzen ist einem Serien-Nerd wie mir noch in allerbester und ewiger Erinnerung: Sophie Haas, gespielt von Caroline Peters, wirkt dort über Jahre und klärte dort nicht nur einen "Mord mit Aussicht" auf. Ich vermisse sie! In der sechsteiligen Serie "Westwall" gibt's in der Eifel leider nichts zu lachen. Eine Polizeischülerin verwickelt sich in den verlassenen Bunkern des Westwalls in eine üble Verschwörung innerhalb eines rechtsextremen Netzwerkes. Emma Bading und Jannik Schümann sind zu sehen, ebenso wie Devid Striesow und Suzanne von Borsody. Die Vorlage stammt von Benedikt Gollhardt, der auch das Drehbuch schrieb. Regie führt Isabel Prahl. 27.11., ZDF

Faking Hitler

Alles, restlos alles im Privatleben Adolf Hitlers sollte ans Tageslicht, versprach der "Stern" 1983, schließlich habe man die geheimen Tagebücher des Diktators gefunden. Die Öffentlichkeit las staunend von Schlaf- und Appetitlosigkeit des "Führers" und dessen Abneigung gegen Chow-Chows. Was für ein Scoop! Nur leider Fake, und damit einer der größten Medienskandale Deutschlands. Mit Lars Eidinger als "Stern"-Reporter Gerd Heidemann und Moritz Bleibtreu als Kunstfälscher Konrad Kujau. 30.11., RTL+



Volles Programm, Ihre prie-view wünscht frohes Schauen! (prie, 29.10.2021)

