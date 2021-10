"The Wire" ist die beste Serie des 21. Jahrhunderts, wie eine Umfrage von BBC.com ergab. Foto: HBO

Das Kulturportal von BBC.com hat seine Liste der 100 größten TV-Serien des 21.Jahrhunderts veröffentlicht. 206 Kritiker, Wissenschaftler und Branchenexperten aus der ganzen Welt haben an der Umfrage teilgenommen, die damit die größte und internationalste Umfrage unter Experten zu diesem Thema ist.

Den Spitzenplatz konnte die US-Serie "The Wire" (2002-08) für sich verbuchen, nahezu ein Viertel (23 Prozent) aller Befragten listete die Serie auf den ersten Platz, sie wurde als die bis dato größte TV-Serie des 21.Jahrhunderts eingestuft, fast 48 Prozent gaben ihr eine Einstufung unter ihren Top 10.

Die 10 besten Serien des 21. Jahrhunderts sind laut dieser Umfrage:

1. The Wire (2002-2008)

2. Mad Men (2007-2015)

3. Breaking Bad (2008-2013)

4. Fleabag (2016-2019) – die bestbewertete Serie einer Frau

5. Game of Thrones (2011-2019)

6. I May Destroy You (2020) – Die neueste Serie in den Top 10

7. The Leftovers (2014-2017) – Showrunner Damon Lindelof ist der erfolgreichste in der Umfrage, mit drei Serien unter den Top-30

8. The Americans (2013-2018)

9. The Office (UK) (2001-2003)

10.Succession (2018-)

Die Analyse zeigt, dass Englisch die beliebteste Sprache in den Top 100 ist, da es die Hauptsprache von 92 Serien ist, aber es gibt auch Sendungen in Dänisch, Französisch, Deutsch, Spanisch und Schwedisch. 79 Serien in den Top 100 wurden von Männern, elf von Frauen und zehn von einer Kombination aus Männern und Frauen geschaffen. 67 Dramen schafften es in die Top 100 und 30 Komödien. Außerdem sind zwei Dokumentarserien und eine Reality-TV-Show in der Liste enthalten. (red, 26.10.2021)