In den ersten 23 Tagen sahen 132 Millionen Menschen mindestens zwei Minuten der südkoreanischen Hitserie – Rekord

Nicht nur, aber auch in Südkorea schauen Menschen "Squid Game" und backen die Plätzchen aus der Show. Foto: EPA / JEON HEON-KYUN

Netflix schätzt, dass sein neuester Megahit, "Squid Game", dem Unternehmen einen Wert von fast 900 Millionen Dollar einbringen wird, berichtet bloomberg.com und bezieht sich auf Daten, die der Wirtschaftsplattform vorliegen.

Die südkoreanische Serie über hochverschuldete Menschen, die in einem tödlichen Wettbewerb um einen Geldpreis kämpfen, erzielte einen Impact Value von 891,1 Millionen Dollar, eine Kennzahl, die das Unternehmen zur Bewertung der Leistung einzelner Sendungen verwendet und sich auf Herstellungskosten und Viewingzahlen bezieht. Die Produktion der Serie kostete 21,4 Millionen Dollar – etwa 2,4 Millionen Dollar pro Folge.

Laut neuesten Zahlen haben rund 132 Millionen Menschen in den ersten 23 Tagen der Sendung weltweit mindestens zwei Minuten "Squid Game" gesehen und damit den Netflix-Rekord von "Bridgerton" gebrochen. Die Zwei-Minuten-Zahl ist diejenige, die Netflix für einige Sendungen an die Öffentlichkeit weitergibt. Bisher gab Netflix an, dass 111 Millionen Menschen die Serie Anfang des Monats gestartet hatten.

Zwei-Minuten-Zahlen, keine Quoten

Netflix hat zwar die Anzahl der Personen bekannt gegeben, die eine Sendung begonnen haben, aber nicht, wie viele Personen dabei geblieben sind, um mehr von der Sendung zu sehen (Verweildauer) oder wie viele Personen die Serie beendet haben (Abschlussrate). Lineare Fernsehsender geben die durchschnittliche Anzahl der Zuschauer an, die eine Sendung während ihrer gesamten Dauer verfolgen, was die Zwei-Minuten-Zahlen von Netflix im Vergleich dazu aufgebläht erscheinen lässt.

Im Fall von "Squid Game" schätzt Netflix, dass 89 Prozent der Zuschauer, die die Serie begonnen haben, mindestens 75 Minuten und damit mehr als eine Folge gesehen haben. Laut diesen Schätzungen haben rund 66 Prozent der Zuschauer – also 87 Millionen Menschen – die Serie in den ersten 23 Tagen beendet. Insgesamt haben die Menschen laut Netflix mehr als 1,4 Milliarden Stunden mit der Serie verbracht. (red, 26.10.2021)