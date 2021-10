"The Walking Dead: World Beyond" und andere Menschenfresser-Serien: Zombieismus, kompakt erklärt von Filmwissenschafter Rayd Khouloki

Dass AMC mit "The Walking Dead: World Beyond" kein Glanzlicht im Serienkosmos gelungen ist, setzen wir hier als bekannt voraus. Weshalb die neue Folge von Serienreif sich auch nicht lange mit der soeben gestarteten zweiten Staffel aufhält. Interessanter ist vielmehr die Frage, warum die Produktionsfirmen ausgerechnet jetzt Unmengen an Horrorware hinauspulvern. Dass das alleine mit Halloween zu tun hat, glauben weder Podcasterin Doris Priesching noch der Filmwissenschafter Rayd Khoulik. Der Experte tippt auf ein gesteigertes Bedürfnis an furchterregenden Geschichten speziell in schwierigen Zeiten – Eskapismus in die andere Richtung. (red, 28.10.2021)



