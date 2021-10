Foto: Proschofsky / STANDARD

Liebe Leserin, lieber Leser,

endlich ist er da: Der ultimative Test zum derzeit vielleicht besten Android-Smartphone in epischer Ausführlichkeit – die Rede ist selbstverständlich vom Pixel 6, beziehungsweise vom Pixel 6 Pro. Mit einem eigenen Prozessor, fünf Jahren Support, einer exzellenten Kamera und einem vergleichsweise niedrigen Preis legt Google die Messlatte nun relativ hoch.

Apple-Fans wiederum können sich freuen, dass die ersten Tests zu den Airpods 3 erschienen sind – wir haben die Ergebnisse zusammengefasst. Und Gamer bekommen mit "Marvel’s Guardians of the Galaxy" frisches Futter für die Abende zuhause. Indes gerät Facebook immer weiter in die Kritik, Blue Origin will eine eigene Raumstation im All bauen und der De-facto-Chef von Samsung wurde wegen Konsums illegaler Drogen verurteilt.

Wir wünschen gute Lektüre!

Pixel 6 und Pixel 6 Pro: Googles bisher beste Smartphones im Test

Apple Airpods 3: Erste Tests loben besseren Sound und Design

"Marvel’s Guardians of the Galaxy": Viel Licht und auch viel Schatten

Bundesheer setzt zum Nationalfeiertag auf Gewinnspiel mit Video-Fakes

Fake News und Trump-Hilfe: Neue interne Dokumente verstärken Druck auf Facebook

Big Brother Awards 2021 gehen an Facebook, Microsoft und TU Wien

Blue Origin will eigene Raumstation im All errichten

Südkorea: Gehsteiglichter warnen Smartphone-Zombies vor Straßenüberquerung

De-facto-Chef von Samsung wegen Konsums illegaler Drogen verurteilt