[Klima] UN-Organisation warnt: Erderwärmung befindet sich auf dem Weg in Richtung 2,7 Grad plus. Um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen, müssten heutige Emissionen in den nächsten acht Jahren halbiert werden. Guterres: "Wir sind immer noch auf Kurs in Richtung Klimakatastrophe."

[Nationalfeiertag] Halb virtuell und halb vor Ort gelobte Alexander Van der Bellen die neuen Rekruten an. Wenn es um den Klimaschutz gehe, sagte er in seiner TV-Ansprache, wolle er "keine Ruhe geben".

[Kommentar] Österreich muss für EU-Verteidigungspolitik mehr als die Militärmusik einbringen.

[Panorama] Feuerwehr zu Rax-Gebiet: "Größter Waldbrand, den es je in Österreich gab".

[Interview] Bildungsforscher Hopmann: "Wir zerlegen gerade die Grundlage der Gesellschaft". Stefan Hopmann über das Tolle an Österreichs Bildungssystem, die AHS als "Gesamtschule des Bürgertums" und den Punkt, an dem viel kaputtzugehen droht.

[International] Mit Bärbel Bas wird die Spitze des Deutschen Bundestags weiblich.

USA beharren auf Assanges Auslieferung in London.

[Rotte rennt] Laufsport: In der Stadt oder im erschlossenen Umfeld ist Verlaufen kein Problem. Manchmal sollte man aber doch wissen, wo es hingeht. Ein kleiner Navi-Uhren-Überblick.

[Immo] Stroh, Holz und Lehm für das Klima: Wie ein Start-up die Baubranche verändern will.

[Kultur] Regieverband zur Austrittswelle: "Wir wollen die Quote nicht stürzen".

[Wetter] Abermals kehrt ruhiges, meist recht freundliches Herbstwetter ein. Die Wahrscheinlichkeit für Nebel und Hochnebel nimmt in den Niederungen deutlich zu. Selbst in den typischen Nebelregionen wie etwa im Zentralraum Oberösterreichs, im Inn-, Mühl- und Waldviertel sowie in den südlichen Becken und im Mur-Mürztal kann sich die Sonne meist bis um die Mittagszeit wieder durchsetzen. Bis 15 Grad.

