Matchwinner Olivier Giroud. Foto: imago images/LaPresse

Mailand – AC Milan hat mit einem glanzlosen 1:0 gegen Torino den sechsten Sieg in Folge eingefahren und zumindest für zwei Tage die Tabellenführung in der italienischen Serie A übernommen. Der französische Weltmeister Olivier Giroud erzielte bereits in der 14. Minute das entscheidende Tor. Die nach zehn Runden weiter ungeschlagenen Mailänder liegen vorerst drei Punkte vor Napoli. Die Süditaliener haben am Donnerstag die Chance gegen Bologna mit Marko Arnautovic wieder gleichzuziehen. (APA, 26.10.2021)