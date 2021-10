In der Nacht brachen immer wieder kleine Glutnester aus, die von den Einsatzkräften schnell gelöscht werden konnten

Mit Sonnenaufgang konnten die Lösch-Hubschrauber wieder eingesetzt werden. Foto: APA/LFKDO NÖ/MATTHIAS FISCHER

Reichenau/Rax – Der Waldbrand in Hirschwang an der Rax (Bezirk Neunkirchen) fordert nach einer "verhältnismäßig ruhigen Nacht" weiterhin die Einsatzkräfte. Wie das "ORF Landesstudio Niederösterreich" berichtet, hätten mehrere Glutnester wieder zu brennen begonnen. Diese konnten jedoch rasch gelöscht werden, wird Feuerwehr-Einsatzleiter Josef Huber zitiert. Den Einsatzkräften sei es zudem gelungen, das Feuer vom Schneeberggebiet nicht auf die Rax überspringen zu lassen, so Peter Lepkowicz, Leiter der Forstverwaltung, gegenüber dem ORF. Das sei über Nacht die wichtigste Aufgabe gewesen.

115 Hektar Wald verbrannt

200 Freiwillige standen über Nacht im Einsatz. Am Dienstag sprach die Feuerwehr vom "größten Waldbrand, den es in Österreich je gab". Mithilfe mehrerer Lösch-Hubschrauber wurde versucht, das Feuer unter Kontrolle zu bringen. Das habe man laut den Einsatzkräften allerdings noch nicht geschafft. Bislang vernichteten die Flammen eine Fläche von 115 Hektar Wald. (red, 27.10.2021)