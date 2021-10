Wer von Wien nach Prag, Budapest oder München reisen möchte, kann dies per Auto, Zug oder eben Flugzeug tun. Dass diese Destinationen allerdings durch gut ausgebaute Bahnstrecken verbunden und innerhalb weniger Stunden erreichbar sind, hat Greenpeace dazu veranlasst, ein Verbot dieser Kurzstreckenflüge zu fordern. Darüber hinaus sollen laut einem aktuellen Bericht der NGO Flüge gestrichen werden, die durch sehr gute Nachtzugverbindungen, darunter Wien nach Warschau, Berlin, Düsseldorf, Zürich, Venedig, Hamburg und Frankfurt, ersetzt werden können; ebenso wie Inlandsflüge. "Ein Ersatz aller Top-250-Kurzstreckenflüge in Europa durch Züge würde eine jährliche CO2-Einsparung von rund 23,5 Millionen Tonnen bringen. Das entspricht den jährlichen CO2-Emissionen von ganz Kroatien", sagt Greenpeace-Verkehrssprecher Herwig Schuster. Dazu brauche es allerdings einen Ausbau und Verbesserungen bei der Bahn.

