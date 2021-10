Israel Tiefe Senklöcher rund um Totes Meer verdrängen Spas

Anna Caroline Kainz



In der Blütezeit des Ein-Gedi-Spas in den 1960er-Jahren konnten Urlauber in beheizten Pools entspannen und danach im salzigen Toten Meer schwimmen. Jetzt ist derselbe Strand von Kratern durchlöchert