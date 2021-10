Künftige Modelle könnten in neuen Farben ausgeliefert werden, wie Tesla via App-Update offenbart hat

Der Tesla-Podcaster McCaffrey machte im vergangenen Jahr Fotos von Musks privatem Model S in einer bisher nicht verfügbaren Farbe. Foto: Ryan McCaffrey / Teslapodcast.liibsyn.com

Jahrelang sprach Tesla von möglichen neuen Farben für seine E-Autos, doch bisher ohne Ergebnisse. Das Update der App verrät jedoch, dass Modelle in drei neuen Farben geplant sein sollen.

Purpurrot

Geht man momentan auf die Tesla-Website, kann man bei den meisten Modellen abseits der voreingestellten weißen Lackierung auch die Farben Schwarz, Grau, Blau und ein knalliges Rot wählen. Spielerische Abweichungen von dieser Palette, wie vor ein paar Jahren beim Model S, hat sich der Konzern wohl aus Kostengründen abgewöhnt.

Als Tesla-CEO Elon Musk im Rahmen des Baus der Gigafactory Berlin verlauten ließ, dass neue Farben ein Thema sein könnten, nährte dies die Hoffnung der potenziellen Neukäufer. "Giga Berlin wird die fortgeschrittenste Lackiererei der Welt besitzen und neue Farben schaffen, die sich bei den Krümmungen des Autos sanft verändern."

Eine potenziell neue Farbe nannte Musk bereits – Deep Crimson Red, also Purpurrot. Bereits letztes Jahr wurde ein Foto von Elon Musks privatem Model S geschossen, das diese Farbe zeigte.

Ob sich dieses Purpurrot auch in der Massenfertigung finden würde, blieb bisher ein Geheimnis. Gut, dass sich ein paar pfiffige Köpfe das App-Update genauer angesehen haben und dort Farbbezeichnungen fanden, die auf die neuen Lackierungen hinweisen könnten. Namentlich sind das Deep Crimson Multicoat, Abis Blue Multicoat und Mercury Silver Metallic. Somit findet sich tatsächlich ein dunkles Rot in der Aufzählung, genau wie ein dunkles Blau und Silber. Der Twitter-User Tesla_Adri erstellte eine Visualisierung dieser Farben.

Modellauswahl

Einige Fragen sind offen. So muss weiterhin spekuliert werden, welche Modelle in den neuen Farben erhältlich sein werden und wann diese das Licht der Welt erblicken. Produziert könnten die neu lackierten Autos tatsächlich in Deutschland werden, nachdem Musk die dortige Kompetenz und Ausstattung angedeutet hat. Bereits Ende des Jahres soll die Fabrik öffnen und beispielsweise eine neue Version des Model Y anfertigen. (red, 27.10.2021)