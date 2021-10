Polens Premierminister Mateusz Morawiecki bei seinem Paris-Besuch im März. Foto: EPA/IAN LANGSDON

Luxemburg – Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat Polen zur Zahlung eines täglichen Zwangsgelds in Höhe von einer Million Euro verurteilt. Grund sei die Weigerung des EU-Mitgliedslandes, die Disziplinarkammer des Obersten Gerichts aufzulösen, hieß es am Mittwoch.

Hintergrund zu Rechtsstreit

Das polnische Verfassungsgericht hatte Anfang Oktober entschieden, dass Teile des EU-Rechts nicht mit Polens Verfassung vereinbar seien. Diese Entscheidung wird von der EU-Kommission und etlichen anderen Staaten als höchst problematisch angesehen, weil sie der Regierung einen Vorwand geben könnte, ihr unliebsame Urteile des EuGH zu ignorieren.

Die nationalkonservative Regierung in Polen steht schon seit Jahren wegen ihrer Justizreformen in der Kritik. Die EU-Kommission sieht die Unabhängigkeit polnischer Richter gefährdet. Bereits am Dienstag hatten Kommissionschefin Ursula von der Leyen und Polens Regierungschef Mateusz Morawiecki sich einen heftigen Schlagabtausch im Europaparlament geliefert. (APA, red, 27.10.2021)