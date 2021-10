Der Vorarlberger Wiegensee setzte sich bei "9 Plätze – 9 Schätze" durch. Foto: ORF/Hanno Thurnher

Wien – Der Schatz liegt nicht im See, sondern ist der See: Bei der achten Ausgabe des ORF-Erfolgsformats "9 Plätze – 9 Schätze" setzte sich mit dem Wiegensee wieder einmal der Kandidat aus Vorarlberg durch. Die Hälfte der bisherigen Preisträger stammt damit aus dem Ländle, wie sich beim großen Finale am Dienstagabend manifestierte. Im Schnitt 1,044 Millionen Menschen (Marktanteil 35 Prozent) verfolgten am Nationalfeiertag die Sendung – der zweitbeste Wert nach dem Vorjahresrekord.

Immerhin auf das Stockerl schaffte es das Tiroler Gschnitztal und das steirische Handwerkerdörfl in Pichla. Die bisherigen Gewinner sind das steirische Tragöß (2014), der Formarinsee und die Rote Wand in Vorarlberg (2015), das Tiroler Kaisertal (2016), der Vorarlberger Körbersee (2017), der Schiederweiher in Oberösterreich (2018), der Lünersee in Vorarlberg (2019) und im Vorjahr die Strutz-Mühle in der Steiermark. (APA, 27.10.2021)