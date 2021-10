Eselsbrücken, Apps, Post-its am Schreibtisch: Wie behalten Sie den Überblick?

Früher war alles einfacher. Passwort: Schnupsibupsi. Einloggen, fertig. Doch über die Jahre wurden – leider und zum Glück – die Anforderungen an Passwörter verschärft. Groß- und Kleinschreibung, Zahlen, Sonderzeichen. Schwer zu merken – und in wenigen Monaten muss man es ohnehin aktualisieren. Handy, Bankkonto, Laptop, E-Mail, Onlineshop-Kundenaccount – ohne PIN-Code oder Passwort gibt es keinen Zugang, und zählt man alle zusammen, bringen es wohl die meisten auf eine stattliche Anzahl erforderlicher Log-ins. Kein Wunder, dass man da hin und wieder durcheinanderkommt.

Ja, leider. Foto: getttyimages/istockfoto/natasaadzic

Nun gibt es unterschiedliche Strategien, sich zurechtzufinden. Die einen verwenden überall einfach dasselbe Passwort – nicht unbedingt eine gute Idee, aber einfach zu merken. Andere vertrauen ihre Passwörter einem Zettel an, den sie hoffentlich nie verlieren. Professioneller ist da schon eine Passwort-App – vorausgesetzt, man hat sich den Code für Handy oder Laptop gemerkt. Und wieder andere haben es aufgegeben, ihr Gedächtnis anzustrengen, und fordern einfach jedes Mal ein neues Passwort an. Hauptsache, man kommt irgendwie rein!

Wie sichern Sie Ihre Passwörter?

In Ihrem Kopf, in einem Notizbuch, in einer App? Und wie oft haben Sie sie schon vergessen? Haben Sie es geschafft, sich aus einem Account dauerhaft auszusperren? Teilen Sie Ihre dümmsten Geschichten und Ihre Tipps aus der Praxis im Forum! (aan, 28.10.2021)