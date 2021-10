Außerdem eine Reportage über die Jagd auf Pilze in Rumänien, Josef Hader als Stefan Zweig und das Finale von Francis Ford Coppolas "Der Pate"-Trilogie

Das Gesundheitspersonal auf Intensivstationen muss nach wie vor um das Leben von Covid-Kranken kämpfen: "Am Schauplatz", 21.05 Uhr, ORF 2. Foto: ORF

19.40 REPORTAGE

Re: Jagd auf Pilze in Rumänien – Das Geschäft mit einer Delikatesse Im Sommer sammeln in Rumäniens Wäldern illegale Pilzsucher täglich hunderte Kilo der Delikatessen. Zwischenhändler bringen sie nach Italien, wo sie für das Hundertfache verkauft werden. Trotz massiver Zerstörung der Wälder greifen die Behörden nicht ein. Bis 20.15, Arte

20.15 DOKU & DISKUSSION

Die zerrissene Gesellschaft: Wenn Ungerechtigkeit spaltet Julia Zipfels Doku zeichnet die evolutionsbiologischen Spuren unseres Gerechtigkeitsempfindens nach und zeigt in sozialpsychologischen Experimenten, welche Formen von Gerechtigkeit für den Zusammenhalt einer Gesellschaft wichtig sind. Ab 21 Uhr diskutiert Gert Scobel mit dem Ökonomen Uwe Schneidewind, dem Soziologen Stephan Lessenich und der Politikwissenschafterin Patrizia Nanz unter dem Titel Gemeinwohl am Ende.Bis 22.00, 3sat

20.15 FILMBIOGRAFIE

Vor der Morgenröte (D/A/F 2016, Maria Schrader) Die Flucht vor den Nazis führte den österreichischen Autor Stefan Zweig unter anderem nach Rio de Janeiro, Buenos Aires, New York und in den brasilianischen Ort Petrópolis. Regisseurin Maria Schrader fokussiert in ihrem feinsinnigen Film auf exemplarische Momente, Josef Hader überzeugt als Schriftsteller auf der Suche nach einer neuen Heimat. Bis 21.55, RBB

20.15 MAFIAEPOS

Der Pate – Teil 3 (The Godfather Part III, USA 1990, Francis Ford Coppola) Das unterschätzte Finale von Francis Ford Coppolas meisterhaftem Mafiaepos. Bis 23.45, ATV 2

20.15BERGSTEIGERDOKU

Mythos Cerro Torre – Reinhold Messner auf Spurensuche Am 30. Jänner 1959 soll es Cesare Maestri und dem Tiroler Toni Egger als Ersten gelungen sein, die Granitnadel des Cerro Torre im Süden Patagoniens zu besteigen. Egger verunglückte tödlich, und Maestri konnte nicht beweisen, dass sie tatsächlich den Gipfel erreicht hatten. Eine Spurensuche mit Reinhold Messner. Bis 21.35, Arte

21.05 REPORTAGE

Am Schauplatz: Ein Land, zwei Welten – Zwischen Intensivstation und Corona-Demonstration Nach wie vor sind in Österreich zu wenige Menschen geimpft, um für eine Entschärfung der Corona-Situation zu sorgen. Stattdessen wird der Weg aus der Pandemie durch Demos, Falschnachrichten und eine neu gegründete Partei erschwert.

Bis 22.00, ORF 2

22.10 DISKUSSION

Talk im Hangar-7: 21 Monate Corona-Maßnahmen – Drohen jetzt leere Regale? Zu Gast bei Michael Fleischhacker diskutieren u. a. der Psychologe Manuel Schabus und die Biologin Cornelia Stolze. Bis 23.20, Servus TV

22.30 TALK

Stöckl Skiheld Franz Klammer, Schauspieler Julian Waldner, Gerry Friedle alias DJ Ötzi, ORF-Moderatorin Lisa Gadenstätter und Astronomin Ruth Grützbauch sind zu Gast bei Barbara Stöckl. Bis 23.35, ORF 2