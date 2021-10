Dabei ist Nebensache, ob die Frist ein Jahr, fünf Jahre oder zehn Jahre beträgt. Die Wiedereinführung wäre ein Signal an die Sparer mit der Botschaft: Kauft Aktien und haltet sie. Gerade junge Menschen haben sich ohnehin längst damit abgefunden, dass das Sparbuch keine Alternative mehr ist, und stecken ihr Geld vermehrt in riskantere Anlagen. Es gibt beim Aktiensparen zwar Anlagestrategien, die das Risiko weitestgehend minimieren. Ganz risikofrei ist der Kapitalmarkt aber nie. Wenn Menschen mit geringem oder mittlerem Einkommen in Aktien investieren, ist das mutig und sollte auch honoriert werden.

Dabei gibt es ein probates Mittel, mit dem der Fiskus zwischen Investoren und Sparern unterscheiden könnte: die Behaltefrist. Wer spart, sucht nicht den kurzfristigen Gewinn. Das Geld bleibt in den Aktiendepots oft über Jahre, wenn nicht Jahrzehnte liegen. Werden die Aktien verkauft, haben Anleger vielleicht schon das Pensionsalter erreicht und entsparen – also geben das Geld wieder aus.

WIDER: Kapitalanlagen sind etwas für Vermögende und Auskenner. Die Wiedereinführung einer Behaltefrist würde Aktionäre entlasten – und damit Menschen, die genug Vermögen haben, das sie in den Kapitalmarkt investieren können. Profiteure der Reform wären also in erster Linie Wohlhabende, die das Risiko von Kursschwankungen in Kauf nehmen können. Geringverdiener hätten von der Wiedereinführung einer Behaltefrist wenig bis gar nichts.

Dass die Zahl an Privatinvestoren durch die Reform tatsächlich steigen würde, darf man zumindest bezweifeln. Die große Mehrheit der kleinen Sparer kann jeden Monat nur ein paar Hundert Euro auf die Seite legen. Sie wird nicht allein wegen einer kleinen Steuerreform beginnen, in den Kapitalmarkt zu investieren. Auch mit Abschaffung der Behaltefrist im Jahr 2012 brachen die Aktienkäufe nicht plötzlich ein.

Dass Geringverdiener derzeit kaum Wertpapiere kaufen, liegt nicht daran, dass sie fürchten, Gewinne versteuern zu müssen. Menschen mit wenig Einkommen sehen ihre Ersparnisse trotz Inflation lieber auf einem sicheren Sparbuch als auf dem volatilen Kapitalmarkt – nicht zuletzt auch aufgrund größerer Kurseinbrüche wie im Zuge der Finanzkrise 2008 oder der Corona-Pandemie. Dazu kommt, dass Menschen oftmals die Finanzbildung fehlt, um Risiken richtig einschätzen zu können.

Andere Anreize

Will man Sparer dazu bringen, in die Wirtschaft zu investieren, müsste man in erster Linie dafür sorgen, dass ihnen am Ende des Monats mehr Geld übrig bleibt – etwa durch eine Senkung der Einkommenssteuer. Auch Nikolaus Jilch von der wirtschaftsliberalen Agenda Austria kann der Behaltefrist viel abgewinnen. Als Signal an Sparer brauche es aber nicht grundsätzlich eine Frist. "Eine Senkung der KESt würde es auch tun", sagt er.

Die Abschaffung der Behaltefrist im Jahr 2012 war Teil eines Systemwechsels. Gleichzeitig wurde damals auch die Immobilienertragssteuer eingeführt. Wären Gewinne aus dem Verkauf von Kapitalvermögen künftig wieder steuerfrei, wäre der private Immobilienhandel, der einem Steuersatz von 30 Prozent unterliegt, stark benachteiligt. (Jakob Pflügl, Aloysius Widmann, 30.10.2021)