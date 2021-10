WISSEN

Am Mittwoch wurde für heuer ein Negativrekord aufgestellt: Mit 4261 Neuinfektionen in 24 Stunden lag dieser Wert so hoch wie zum letzten Mal vor elf Monaten – als man geradewegs in einen langen und zähen Herbstlockdown hineinschlitterte. Die Bundesregierung orientiert sich aber mittlerweile nicht an Infektionszahlen, sondern an Intensivbetten. Ein Überblick über die Stufen und Regeln.

Stufe 1 Auf der ist man gerade, landesweit bedeutet das, dass Ungeimpfte im gesamten Handel eine FFP2-Maske tragen müssen, Geimpfte nur in Supermärkten und Co. Für jene mit 3G-Nachweis entfällt die Maskenpflicht im regulären Handel ab 1. November komplett.

Stufe 2 ist, sieben Tage nachdem 300 Intensivbetten belegt sind, erreicht. Am Mittwoch waren es 250. Dann gilt in der Nachtgastro und bei großen Veranstaltungen 2G, Selbsttests werden ungültig.

Stufe 3 kommt bei 400 belegten Betten, Antigentests werden ungültig – auch jene aus der Teststraße.

Stufe 4 wird bei 500 Betten schlagend, dann werden alle 3G-Bereiche zu 2G-Bereichen.

Stufe 5 ist die höchste Stufe, sie ist bei 600 belegten Betten erreicht. Dann dürfen ungeimpfte Personen nur noch aus bestimmten Gründen außer Haus.

Einige Bundesländer haben die Regeln bereits verschärft oder planen das. In Wien (plus 529 Fälle) gilt bereits 2G in der Nachtgastronomie, in anderen Bereichen gilt 2,5G, außerdem eine FFP2-Masken-Pflicht im gesamten Handel. Die gibt es auch in Salzburg (plus 392). Oberösterreich (plus 1068) wird die Maskenpflicht am Freitag ausweiten. Auch die Steiermark (plus 548) will ab 8. November eine 2G-Regel in Diskotheken, Nachtlokalen und bei Großevents einführen, Auch die Maskenpflicht wird ausgeweitet. (elas)